Доклад: таяние льдов Антарктиды нарастает с большой скоростью

Таяние льдов Антарктиды нарастает с большой скоростью и ускорилось в три раза за последние пять лет. Об этом говорится в докладе международной команды ученых. Согласно исследованию, опубликованному 13 июня, таяние повысило мировой уровень моря почти на сантиметр с начала 1990-х годов, что может в конечном итоге представлять опасность для береговых линий от тихоокеанских островов до Флориды.

"Мы рассматриваем эти результаты как еще один сигнал тревоги, чтобы замедлить потепление нашей планеты", - сказал Эрик Риньо, сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА, который в течение двух десятилетий следил за ледяным покровом Земли. Группа, состоящая из 84 ученых, в журнале Nature, заявила, что в период с 1992 по 2017 год Антарктида потеряла около 2.7 триллионов тонн льда в результате потепления, отслеживаемого спутниковыми данными и другими измерениями. Уровень моря таким образом вырос на 0,76 сантиметра с 1992 года.

"Резкое увеличение таяния является большим сюрпризом", - сказал автор доклада Эндрю Шепард из Университета Лидса в Великобритании. Представитель Калифорнийского университета Ирвайн Изабелла Великогна сказала, что происходящее повод для волнения. "Это не значит, что мы должны отчаиваться. Такие вещи бывают, но они происходят быстрее, чем мы ожидали", - добавила она. Исследование показало, что большая часть льда теряется в Западной Антарктиде и Антарктическомо полуострова, где более теплая океанская вода приводит к таянию ледяных шельфов.