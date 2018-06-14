СМИ: Синдзо Абэ и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о возможности провести двустороннюю встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом в четверг, 14 июня, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, на саммите в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом Ким Чен Ын сказал, что "он открыт" для такой встречи. Ранее глава японского правительства заявил, что готов вести прямые переговоры с северокорейским лидером для решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР в в 1977-1983 годах. Трамп во время встречи в Сингапуре изложил Ким Чен Ыну позицию Токио, согласно которой Япония готова начать оказывать экономическую поддержку КНДР только после остановки Пхеньяном ядерной и ракетной программ.

Газета Yomiuri Shimbun сообщила, что Япония и Северная Корея уже находятся в процессе секретных переговоров по вопросу о похищенных японцах, а также организации саммита двух стран.

В качестве основного варианта проведения встречи между Абэ и Кимом рассматривается площадка Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. Однако, возможно, японский премьер посетит Пхеньян летом, сообщают СМИ.