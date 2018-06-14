Правозащитники обвиняют Киев в попустительстве радикалам

Международные правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International, Frontline Defenders и Freedom House призвали власти Украины принять меры по борьбе с дискриминацией, осудить агрессию радикальных групп и провести эффективные расследования, совершенных ими нападений.

В отрытом письме правозащитников министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко , говорится, что "число насильственных нападений и угроз" со стороны ультраправых группировок в Украине сильно возросло. При этом, зачастую совершаемое насилие в отношении этнических меньшинств, представителей ЛГБТ, журналистов и активистов прикрывается патриотизмом, отмечают авторы письма.

С начала 2018-го года члены таких радикальных групп как С14, "Правый сектор", "Традиция и порядок", "Карпатская Сечь" и других совершили по меньшей мере два десятка нападений, угроз или случаев запугивания в разных городах Украины. Однако правоохранительные органы неохотно начинают расследования, даже несмотря на то, что в некоторых случаях нападавшие публично заявляют об ответственности в социальных сетях, – говорится в письме четырех международных правозащитных организаций.

Правозащитники также встревожены сообщениями о том, что в ряде украинских городов ультраправые активисты получают официальный статус патрульных. Подобные "патрульные", в частности, участвовали в нападении на табор цыган в Киеве."Почти полная безнаказанность, которой пользуются члены группировок, пропагандирующих ненависть, насилие и дискриминацию, создает впечатление, что эти нападения допускаются украинскими властями",— говорится в письме.

Власти Украины не согласны с такой оценкой ситуации и заявляют, что "единичные случаи активности праворадикалов пресекаются полицией".