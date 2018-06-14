Скончался режиссер и актер Станислав Говорухин

Советский и российский актер, режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался. Об этом в четверг заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Накануне стало известно, что Говорухина госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого несколько СМИ распространили информацию о смерти режиссера, которая вскоре была опровергнута.

Станислав Говорухин снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок" и "Благословите женщину", а также сыграл несколько знаковых ролей в советском и российском кино.

В 2011 году режиссер возглавил предвыборный штаб Владимира Путина на президентских выборах, а в 2016 году был избран депутатом Госдумы по спискам "Единой России".

Говорухин удостоился почетного звания народного артиста России и был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".