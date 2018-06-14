Участники конференции "Открытой России" во Владивостоке арестованы

Во Владивостоке 14 июня суд признал виновными в неподчинении требованиям полиции члена совета движения Андрея Яроцкого и координатора регионального штаба Навального Владимира Дубовского. Полиция задержала их 12 июня во время учредительной конференции отделения "Открытой России". Суд вынес решение об их административном аресте. Дубовский объявил голодовку, сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Яроцкого за неподчинение законным требованиям полиции приговорили к аресту на 15 суток. Дубовскому инкриминировали два эпизода по этой же статье. За первый ему дали 14 суток ареста, за второй 10 суток. Дубовский сообщил, что его обвинили в неподчинении требованиям полицейских сначала в зале конференции при задержании, затем на улице у полицейского автомобиля. Он добавил, что на него хотят завести дело уголовное дело за оскорбление сотрудника полиции. На его голове видна свежая травма.

Трое других задержанных на конференции 12 июня получили штрафы. Председатель движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров оштрафован на тысячу рублей, пресс-секретарь движения Наталья Грязневич и активистка Мария Зинченко – на 600 рублей.

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