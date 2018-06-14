На Камчатке жителям сел приходится хранить тела умерших в сараях

Жители северных отдаленных сел Камчатского края не могут вовремя похоронить своих близких. Трупы приходится доставлять на вертолетах в административный центр, но из-за проблем с транспортом это не всегда удается сделать. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

Последний подобный случай произошел в селе Ковран на прошлой неделе: мужчина утонул в реке, спасаясь от медведя, его родственники долго не могли вывезти тело на патологоанатомическую экспертизу. В итоге Следственный комитет разрешил похоронить без проведения вскрытия, но труп перед этим пришлось долго хранить в сарае. Иногда жители Коврана вынуждены нарушать закон и хоронить без разрешения и справок. "Родственники не захотели ждать, отдавать ребенка в морг и похоронили без вскрытия. Потом разбиралась полиция, делали эксгумацию тела, был серьезный разговор. Людям сказали, что они нарушили закон, без разрешения и без справки похоронили", – рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалии" житель села Константин.

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Ближайший к селу морг находится в административном центре, поселке Палана. Летом добраться туда можно только на вертолете, в холодное время года – на снегоходах до ближайшего поселка Тигиль, а оттуда в Палану по зимнику. Организовать транспортировку тел, что зимой, что летом, не всегда получается, признаются местные чиновники.

"Не всегда есть возможность предоставить сразу вертолет, поэтому иногда приходится долго ждать, пока доставят. Тела тем временем лежат в сараях. А своих медпунктов у нас нет, медиков нет, потому что никто не хочет ехать в такие условия", – прокомментировал "Сибирь.Реалям" заместитель главы сельского поселения Ковран Владимир Бей.

На Таймыре жители отдаленных сел в конце прошлого года рассказали об аналогичной ситуации. У них нет возможности доставить умерших родственников в Дудинку или Норильск, а судмедэксперты и патологанатомы есть только там. В итоге люди либо держат тела в сараях "до лучших времен", либо хоронят их сами, без врачебного заключения и соответствующих документов. Местные власти признали проблему и обещали принять меры для ее решения.

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