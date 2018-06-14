"Чемпионат на крови": старт футбольного первенства в зеркале социальных сетей

Итак, чемпионат мира по футболу стартовал – вопреки всем скептикам, предсказывавшим не то перенос, не то бойкот турнира.

Россия встречает иностранных фанатов.

Евгений Минченко:

Я к футболу равнодушен.

Но раз уж такое случилось, и у нас этот самый мундиаль, давайте, что ли, по мере возможности помогать иностранцам. Пусть у них останется хорошее впечатление о стране.

Ирина Кудина:

Попробовали бы россияне так сделать...

Товарищи, болельщики привезли нам левацкую заразу карнавальной культуры. Заражайтесь, пока дают.

Илья Жегулёв:

Эх, я вчера в такое не попал, но даже без этого город совершенно изменился. На улице иностранцев до фига, как в любом европейском городе, и они не запуганные, шляются по нашим улицам, как дети радуются, впервые глядя на Москву без медведей. Был на Олимпиаде в Сочи, но это покруче Олимпиады.

Глеб Морев:

Думаю, что наши зашуганные менты реально сходят с ума. Так же, видимо, было в 1957-м.

Дмитрий Аграновский:

В Москву приехало огромное количество болельщиков и очень интересно наблюдать как за ними, так и за действиями властей.

Европейцев мы встретили сегодня только у цирка на Цветном бульваре – они фотографировались у бронзовой машины Юрия Никулина, были все как на подбор толстые, лысые и пьяные, забрались в эту машину как попало человек шесть друг на друга и были похожи на гигантских резиновых лизунов.

А в самом центре у Думы и Кремля очень много разного рода латиносов – эти люди нам гораздо ближе, поэтому наша взаимная симпатия гарантирована. Желаю им всем, чтоб от пребывания в России у них остались только позитивные впечатления, тем более, что Москва один из самых красивых и самых главных городов мира. Все яркие, шумные и в целом веселые. Но пока еще не надоедливые.

К сожалению, похоже, что власти воспринимают чемпионат как стихийное бедствие или нашествие бусурман. Похоже, что Путин решил оставить у наших гостей впечатление о России, как о стране приятной и дружелюбной. Однако, у чиновничества среднего звена, видимо, другое мнение – площадь перед Историческим музеем около выхода из метро «Площадь Революции» была наглухо перекрыта и движение пешеходов было на грани давки. Причин для перекрытия я не заметил.

Около памятника Карлу Марксу (около которого все охотно фотографировались), стоит огромное количество ОМОНовских автобусов и полицейских машин. Такое впечатление, что власти собрались на войну или на разгон митинга против повышения пенсионного возраста. Уберите их куда-нибудь! Впечатление ужасное и откройте площадь. Вот закончится чемпионат и можно дальше вводить порядки полицейского государства, но хотя бы месяц можно произвести на мир позитивное впечатление.

Евгений Левкович:

Прошёлся немного по центру. Латиносы и арабы. Весёлые, загорелые, хорошо одетые. И это ещё тяжелая артиллерия не подтянулась – в виде статных немцев, изысканных французов и голубоглазых скандинавских викингов. Недаром сегодня председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Васильевна Плетнёва призвала русских женщин не вступать в интимную связь с иностранцами, особенно другой расы (так и сказала, да). Понимает, насколько тяжелый месяц предстоит вологодскому мужику. Только и останется нам...

Короче, беги, Тамара Васильевна!

Депутат Тамара Плетнёва и правда "взорвала" Рунет своими глубокими мыслями в интервью радио "Говорит Москва":

Что я могу сказать ещё? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, ещё со времён советской власти. Хорошо, если ещё одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают, и всё, и они остаются тут с мамой

Мария Батова:

Не вступайте, девушки.

Только соцстраны.

Андрей Григорьев:

Когда мозг завис в 1980 году и с тех пор ни разу не перезагружался.

P.S. Особенно про верность чистоте расы пассаж умилил.

Александр Дюков:

КПРФ – скажи расизму "да".

Николай Травкин:

По видимому, ещё сенатор Е.Мизулина подключится и предложит запретить россиянину с иностранкой и россиянину с иностранцем.

Сергей Митрофанов:

За такие заявления государственную женщину надо под суд отдавать. Хочется от лица «детишка времён советской власти» послать её куда подальше и ругаться матом, но не буду!!!!

Алхас Абгаджава:

Вот что тут скажешь? Заметьте, депутатша считает, что секса захочется лишь иностранцам мужского пола, потому как к мужчинам-россиянам она не обращается. Ну а фантазии о других расах, простите, но они выглядят именно как сексуальные фантазии народной избранницы.

Вот настоятельно рекомендую депутатам перед тем, как что-то брякать в эфир, советоваться с психологами. Иногда по рассуждениям человека о половой сфере очень легко составить его собственный "интимный портрет".

Ирек Муртазин:

Плетнева, между прочим, не рядовой депутат, а председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей. Неужели она не знает, что не после каждого секса появляются дети? Может, она никогда не слышала про контрацептивы?



А вот в чем права Плетнева, так это в том, что она не националистка. По-моему, она и вправду не националистка, по-моему, депутатка – обыкновенная расистка, которая недолюбливает детишек от смешанных браков.... Разве нет?

Кирилл Мартынов:

Как объяснить, что в России депутат Госдумы Плетнева может публично высказывать расистские взгляды, призывая не заниматься сексом с иностранными болельщиками, а особенно с представителями других рас? При этом мнение Плетневой разделяют многие сограждане, как раз примерно те же самые, которые сдают квартиры лицам славянской национальности. И разумеется, ни Плетнева, ни граждане не считают себя расистами. Наоборот, у нас дружба народов процветает. Как верно подмечено в зловещем гимне Александра Малинина, посвященном чемпионату мира, "каждый к нам приехать рад, аха-ха-ха-ха".

Алексей Александров:

Наши соотечественники, в том числе депутаты, почему-то считают, что если добавлять к своему расистскому высказыванию фразу "Я, конечно, не расист", то это сразу делает тебя не расистом. Объясните им уже кто-нибудь, что нет, не делает. Фраза "Я, конечно, не расист, но вот чёрных не люблю" остается расизмом на грани с фашизмом. Фраза "Я не националист, но квартиру сдам только славянам" – в том же расистском списке.

Евгения Сибирцева:

Делаю вывод, что в 21 веке депутаты в России до сих пор не знают о существовании презервативов и другой контрацепции.

Госдума, которую выбрали россияне.

P.S.: Почему святой водой не советуют окропиться перед сексом? Надежнее, мне кажется.

Яков Охонко:

А мундиаль изначально разве не для смешения рас, метисации, креолизации, мулатизации затевался? Я думал, на жеребьевке в 2010-м мы как раз и боролись за право впустить в страну свежую кровь, оросить, так сказать, скудеющую почву, напитать русских мировыми соками. Ну не ради же нескольких десятков попаданий так называемых мячей в так называемый створ так называемых ворот. Философ Руднев нам еще в 1990-х объяснил всю эту семантику — кто, куда, что именно забивает и каким конечным «счетом» это все оборачивается

Впрочем, тут, вероятно, просто какая-то несогласованность, недоговоренность, недомолвки. Депутата Плетневу как даму строгих правил просто берегут от подоплеки, чтобы не портить праздник, не омрачать непорочность многими знаниями, да просто Знанием — тем самым, что на древе, ибо «…имеет во чреве от Духа Святого» (Мф. 1:18). И это правильно, депутаты вообще люди чувствительные в высоком смысле (не путать с «чувственными» в низком), они если кого ущипнут или прихватят, так разве что духовно, осенят

Михаил Виноградов:

Депутаты Госдумы Плетнева (КПРФ) и Шериф (ЛДПР), осудившие сегодня на радио "Говорит Москва" соответственно гипотетический секс с нерусскими гостями чемпионата мира и невозможность использования технологий немецких концлагерей для недопущения разбрасывания гостями наркотических средств и психотропных веществ в условиях сложной международной обстановки, как бы намекают: до какой степени нужно было ненавидеть свою страну, чтобы организовать в ней этот мундиаль

Ольга Романова:

Господи помилуй, у Плетнёвой это хроническое. 24 января 2012 г. в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Плетнёваподдержала снятие упоминания о расстрелянных евреях, имевшееся на мемориале жертвам Холокоста "Змиёвская балка" в Ростове-на-Дону, сказав следующее: «Вы знаете, не нужно сегодня подставлять евреев. Вы знаете, отношение у нас в стране... не однозначное. Поэтому не нужно их сегодня ни выделять, ни подставлять.» Но избиратели выбирают её депутатом снова и снова. Шестой раз пошел.

Дмитрий Дубровский:

Эта та самая депутатша, которой Слуцкий не домогался, и которая советовала журналисткам поприличнее одеваться и не ходить с голым пупком в госучреждение

Татьяна Козак:

Вообще депутатша Плетнева – иллюстрация того, какую страну потеряли. У этой тупой мракобески высшее педагогическое образование, полученное при той самой, потерянной.

Леонид Рагозин:

А вот история самой Тамары Плетнёвой. Родилась в Сибири в семье поволжского немца Вильгельма Штрака. В 1947 году – сразу после войны. Можете представить, что значило в 50е годы быть немцем в советской школе.

Юлия Калинина:

Между прочим, вот эта женщина-депутат Тамара Плетнева, которая сегодня велела девушкам не спать с другими народами и рожать своих детей.

Она-то сама ни разу не своя.

В Википедии есть ее биография, там черным по белому: родители немцы, в 41-м депортированы в Новосибирскую область. Папа – Вильгельм Штрак.

Ее везде представляют Тамара Васильевна, а правильно – Тамара Вильгельмовна. Да еще Штрак к тому же.

Выходит, она на собственной шкуре испробовала то, о чем говорит: "эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти".

Причем ей, считай, повезло. Она все-таки одной расы с русским народом (или арийская раса особенная? уже и не знаю теперь): "Хорошо если еще одной расы, а если другой расы то вовсе".

Все детство радовалась, небось, что родилась не негритенком, а всего лишь немцем. И сейчас радуется.

И искренне хочет, как лучше. Полезные советы дает молодым, опираясь на собственный опыт.

А вы ржете. Не цените.

Иван Давыдов:

К микрофону вышла председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и спросила строго:

– Скажите, это правда?

– Что? – растерялся спикер.

– Ну, что вот неграм вот всяким бегать разрешают, в футбол играть, и еще смотреть на это надо? Прямо вот вместе с нормальными людьми? Не в специальных каких-то загончиках?

– Там еще мужики с мужиками обнимаются! Повалят одного и так по полю катаются! – закричал с места депутат Виталий Милонов, покраснел, и задышал тяжело.

– Да это ладно, но мы все же фашизм победили! – не сдаваласьПлетнева. – И все ради чего? Чтобы вот так вот?

Однако ее уже никто не слушал. В зале заседаний разгорелась полемика.

– Ну вот что ты за человек такой? – обратился к депутату Милонову председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. – Почему ты все на мужиков-то сводишь? Ты сам подумай: журналисточки приедут! Молоденькие журналисточки! Новенькие молоденькие журналисточки! Бразильяночки, например. Там же какие у них попки, ты хоть знаешь? Сладенькие попочки у них! Как мячики футбольные у них попочки!

– Конечно, реализовал идею проводить чемпионаты мира по футболу президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, – заговорила успевшая отнять у Плетневой микрофон Наталья Поклонская. – Но принадлежит эта идея государю Николаю Второму!

– Жалко все же, что ты не журналисточка, – сказал Слуцкий, оглядев внимательно Наталью.

– Святому государю! – добавила та твердо.

До окончания торжественного заседания Государственной Думы РФ, посвященного открытию Чемпионата мира по футболу, оставалось еще два часа.

Игорь Иртеньев:

Чем вам насолили иностранцы,

Очень ваши глупые слова.

Я с утра дала тут марокканцу,

Ну и ничего, пока жива.

Отдохну маленько до обеда,

Как у нас татар заведено,

А потом монголу дам и шведу,

И румыну, кстати, заодно.

Ну и чтобы не вставать два раза,

(Я про три уже не говорю)

Дам поляку, чеху и абхазу,

Ну и чтоб до кучи – лопарю.

Валерий Печейкин:

А чо вы накинулись на Тамару Плетневу?! Ну ту, которая призвала русских женщин не спать с иностранцами. Вы чо?!

Это же новая Лисистрата — из комедии Аристофана которая. Там сюжет о «сексуальной забастовке», когда женщины перестали давать своим мужьям. Так была остановлена война между Спартой и Афинами.

Смотрите, как может быть. Русские женщины не трахаются с иностранцами. Им остается только футбол, который никому не интересен без секс-трипа. Сначала болельщики начинают буцкать друг друга, их буцкает полиция, Путин заявляет, что все под контролем. И так первую неделю. Во вторую неделю болельщики в изнеможении начинают трахать друг друга, казаки — шпонькать их нагайками, Путин заявляет, что все под контролем. Третья неделя, когда казакам задерживают конверты с зарплатой и они присоединяются к оргии болельщиков, Путин заявляет, что это провокация. Четвертая неделя: пустые стадионы, Москва стала столицей рейва, болельщиков друг от друга за уши не оттащить. С России снимают санкции, Крым объявляется нейтральной зоной, Алупка — гей-курортом. Путин заявляет, что с массажистом уезжает на Розу Хутор. Тамара Плетнева сбрасывает маску и оказывается бодхисатвой, принесшей мир на землю.

Занавес.

Впрочем, и в российском парламенте ещё есть место для дискуссий. Так, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв выступил с прямо противоположным призывом:

Я хочу обратиться ко всем болельщикам, футболистам. Чем больше у нас будет историй любви, связанных с чемпионатом мира по футболу, чем больше людей влюбится из разных стран, чем больше родится детей, тем лучше. Потому что эти дети потом спустя много лет будут вспоминать, что история любви их родителей началась в России в 2018 г. на чемпионате мира по футболу. Вот дай бог, чтоб было больше таких историй любви, детей, смешанных союзов. Чтоб все потом вспоминали

А у Владимира Владимира Путина свои иностранные гости – на открытие чемпионата приехали главы только двух стран-участниц, Саудовской Аравии и Парагвая, остальные – в основном, привычные партнеры по ШОС и ОДКБ.

Александр Кобринский:

Список личных гостей Путина на открытии чемпионата мира по футболу.

Вот результат нашей внешней политики за последние 4 года.

Больше друзей у России нет. Да и эти – какие друзья?

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, президент Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана — Ильхам Алиев, Белоруссии — Александр Лукашенко, Боливии — Эво Моралес, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков, Панамы — Хуан Карлос Варела, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Парагвая — Орасио Картес, Руанды — Поль Кагаме, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель парламента КНДР Ким Ен Нам.

Михаил Кожухов:

Обалдеть: Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Монголия, Молдавия, Киргизия и даже Парагвай, – все флаги в гости к нам. Вот это успех!

Андрей Фёдоров:

Ну и сборище у Вовки! Одни диктаторы. Кроме Армении. Съезд вертухаев.

Денис Соловьёв-Фридманн:

Совершенно абсолютно, полный мундиаль: наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман прибудет один на девяти самолётах и займёт весь одиннадцатый этаж отеля Ritz Carlton. Такой роскоши Москва ещё не видела. Есть чему поучиться государственным людям России. Боевой пистолет 96-й пробы, обделанный голубыми бриллиантами и случайно оброненный депутатом Госдумы в буфете пару лет назад... ну, не знаю, бедновато будет. Унижает мои эстетические чувства патриота России.

Кроме того, на чемпионат мира в итоге не приедет журналист Хайо Зеппельт – немецкие спецслужбы предупредили его о возможных угрозах. Это вызывает острое излияние желчи у патриотических комментаторов.

Максим Соколов:

К тому же для того, чтобы транслировать страшные разоблачения Г. М. Родченкова, нет никакой надобности ездить в Россию. Из Берлина даже удобнее.

Ольга Туханина:

А вы им больше визы давайте. Свобода слова же, ну.

– Дайте визу.

– Не дадим.

– Почему?

– Вы гнусный лжец, испортили жизнь сотням человек. Вы нас оболгали.

– А! Этим вы признаёте свою вину! Вы давите свободу слова! Я не лжец, а журналист! Или лжец-журналист, неважно. Важно, что вы там всё позажимали. У меня есть право на фантазии. Я так вижу. И вижу, что вы не только мочу сквозь стены таскаете, но и возводите тюремные стены для воздуха свободы.

– О, Господи, какая чушь. Ладно, нате визу. А то Соловьев сказал, что надо такую гнусь к нам пускать. Ведь если не пускать, мы уподобимся гнуси, которая не пускает, поэтому надо пускать и обтекать.

– Нет.

– Чего – нет?

– Не поеду.

– Почему?

– У вас меня убьют. Мне сказали спецслужбы. (Окружающим) Они меня заманивали! Они хотели меня убить! Как Скрипалей! Ратуйте, люди! Вот, видите, визу дали! Это улика! Это факт! Глядите! Решили заманить и убить!

Идиотами у нас себя никто теперь не чувствует? Нет? Напрасно.

Между тем партия и правительство заготовили для россиян приятный сюрприз – о повышении НДС и пенсионного возраста предусмотрительно решили известить именно в день открытия!

​

Алексей Шляпужников:

И всё-таки чемпионат мира окупится. Не зря руководство партии и правительства мудро выбрало тотемом футбольного праздника собаку-забиваку. С подтекстом получился маскот.

Пока граждане с разной степени радости наслаждаются футболом, туристами из числа иностранных болельщиков, отменой кучи поездов и прочим околофутболом, руководство страны решило устроить настоящий блицкриг из непопулярных мер и решений. Чемпионат еще не начался, а повышение пенсионного возраста, которое опасливо откладывали уже несколько лет – случилось. Теперь вот-вот случится повышение НДС на 2%.

Под шумок, в надежде что народонаселение как маскот чемпионата – просто забьёт.

Дарья Митина:

В Пoлитбюрo не дураки сидят

Правительствo наше замечательнoе весь кoмплекс вoпрoсoв, связанный с пoвышением пенсиoннoгo вoзраста, решилo начать рассматривать аккурат 14 июня – в день начала Мундиаля – и управиться с ним за месяц (как раз в тo время, чтo Мундиаль будет идти). Ай, мoлoдцы! Ведь именнo в этo время будут действoвать всяческие oграничения oбщественнoй и гражданскoй активнoсти, в т.ч. запрет на массoвые акции. Тoнкo придуманo!

Первый матч сборной России, надо сказать, превзошел даже ожидания многих оптимистов. Победу, конечно, предсказывали, но крупную, с таким счетом – нет.

Борис Межуев:

Ну что поздравим наших футболистов! 5:0 есть 5:0

Дай то Бог, чтобы 19 июня сыграли на том же уровне!

Иван Преображенский:

Счет Россия – Саудовская Аравия 5:0, это будет стоить папаше Дорсету много лишних баррелей.

Но скверные политические новости продолжались – в Карелии отменили оправдательный приговор историку Юрию Дмитриеву.

Илья Шепелин:

Футбол — это хорошо, конечно. Но только что Верховный суд полностью отменил оправдательный приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву.

Дело возращено в городской суд для нового рассмотрения в новом составе судей

Николай Кононов:

Пока все отвлеклись на футбол и окончательное решение пенсионного вопроса, Дмитриеву отменили оправдательный приговор. Человеку, который возвращал имена тысячам расстрелянных чекистами в лесах Карелии — и взбесил современных чекистов тем, что чрезмерно вылезал со своей миссией. Ну, вы знаете.

Андрей Лошак:

Только я хотел написать, что в ближайшие 6 лет будет всего один месяц, когда мы сможем немного подрасслабиться и не ждать ежесекундно <ужаса>, и что этот месяц начинается сегодня, но нет, даже тут не выдержали

Кирилл Гончаров:

Чемпионат Мира и наша сборная – это очень хорошо. Думаю, все пройдёт достойно.

Но под шумок правительство повышает НДС и пенсионный возраст, социальное государство задом наперед.

Но это предполагалось и иллюзии на этот счёт были разве что у самых отъявленных «романтиков». Это область экономики. А вот область прав человека – верховный суд полностью отменил оправдательный приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву.

Дело возращено в городской суд для нового рассмотрения в новом составе судей.

И все это в день открытие чемпионата мира по футболу, а что же нас ожидает после финального матча?

Ольга Романова:

Вообще под футбольный шум всё что угодно можно сделать. И пенсионный возраст поднять выше уровня дожития, и оправдательный приговор Юрию Дмитриеву отменить. Что еще? Да что угодно. Все заняты.

Иван Курилла:

Как-то очень топорно, в лоб: в день открытия футбольного чемпионата

1) поднять пенсионный возраст в жестком варианте;

2) поднять НДС;

3) отменить оправдательный приговор Дмитриеву (да, я понимаю, что последнее решение могло не быть согласовано с первыми двумя, – но логика у судей и логика правительства была одна и та же).

Вот об этой логике: люди отвлечены, а меры безопасности задраны в зенит, значит, можно, – вот тут что-то они приобретут, но потери будут не меньшими.

Всё это, конечно, дает лишние аргументы тем, кто в принципе против проведения турнира.

Владимир Фёдоров:

Сегодня открывается идиотский "мундиаль". Самый дорогой за всю историю. "Сожравший" миллиарды, так необходимые для модернизации промышленности. Который оставит после себя дыру в бюджете, циклопические, дорогущие в содержании стадионы, которые никогда не окупятся, и приятные воспоминания небольшой части "дорогих россиян", которые забудут об этом событии через пару месяцев. А вот подрядчики, построившие себе за счет чемпионата виллы за рубежом и купившие великолепные яхты, "мундиаль" будут помнить долго. И да, помню Янукович в 2012-м тоже футбол устраивал. Для укрепления единства нации.

Эдуард Лимонов:

Что я думаю о Чемпионате мира по футболу?



Я думаю что нам его навязывают.

Я думаю что далеко не большинству он нужен.

Я вижу что москвичи раздражены, столько неудобств он приносит.



Телевидение забито всеми этими в противном случае вполне банальными футболистами многих стран.Их тренировки-ленивые разминки, чего их демонстрировать по теле. И панегирические восклицания советского типа тёток и пацанов– просто похабны. Как будто мы не можем отличить искренность от приспособленчества.



Футболисты избалованы как вонючие красотки с конкурсов "Мисс Вселенная " или конкурсов красоты стран. Побеждает обычно не самая красивая, но самая паблик-релейшная девка.



Это как известное выражение "слухи о моей смерти значительно преувеличены", так и значимость футбола преувеличена, нашим в частности правительством.Вслед за мировой глупостью у нас воцарилась российская глупость.



К тому же этот ЧМ – удар по национальному карману. Сильнейший.

Столько денег в дыру этого футбола кинули.

И даже (казалось бы!) фанаты футбола раздражённо зудят "А на кой ?!"Они хотят эксклюзивно быть кастой фанатов, не надо к ним всенародного энтузиазма подкачивать.



Вообще свидетельствующая о глупости нашей власти затея.

Уже казалосьт бы Сочи достаточно. Тоже было самодурство неимоверное.



Плюс мы же не умеем играть в футбол!



Аркадий Бабченко:

Но лента-то все равно, конечно, наполовину российская. И вот кто-то жалуется, что билеты дорогие, кто-то поддерживает чемпионат, кто-то радуется, как сейчас офигенно на Красной площади и Никольской, где гуляют толпы фанатов со всего мира, и мы, мол, не такое уж <дерьмо>, вполне себе ервопейский город, у нас еще есть будущее, кто-то пишет про дико скакнувшие цены на все, кто-то обсуждает турнирные таблицы, кто-то просчитывает шансы на выход из группы, кто-то вешает себе на аватарку "Я болею за Россию" – а ты сидишь, смотришь на все это, и даже <к чёрту> уже посылать не хочется.

Сенцов голодает сегодня тридцать второй день. Тридцать. Второй. День. Вчера на фронте убит еще один парнишка. Двадцать шесть лет. Микола Вільчинський. Жена и двое детей. Четыре года назад в этот день был сбит "Ил" с десантниками при заходе на аэропорт Луганска. Пятьдесят четыре человека. Сам ты, после попытки твоего убийства, сидишь в бункере со сломанной в очередной жизнью, и думаешь, как, блин, начать все сначала.

И вот читаешь все эти мемасики про футбол, и...

Пару лет назад еще взорвался бы: "Что вы несете? Какая <к чёрту> Никольская? Какой <к чёрту> футбол? Ваша <проклятая> страна сейчас, вот прямо сейчас, убивает людей, гноит их в тюрьмах, у вас прямо сейчас второй месяц в камере медленно умирает от голода захваченный Мордором насильно, словно раб в средневековье, человек с потрясающим чувством достоинства и свободы! У вас

репрессируют целый народ! У вас убивают сейчас! Поинмаете? Убивают! Какой <к чёрту> Мундиаль? Вы вообще уже <рехнулись>?"

А сейчас нет. Даже этого нет.

Настолько уже этот разрыв, этот водораздел непреодолим. Настолько уже разошлись в разные стороны, такая уже пропасть, настолько уже разные, совершенно никак не складываемые обратно в один миры. Настолько тот мир существует уже где-то совсем в параллельной вселенной. Настолько там сбит уже фокус на то, что нормально, а что нет, даже у самых лучших, самых честных, самых оппозиционных его жителей...

Ров с крокодилами – и пляшите там свои пляски с Мундиалем как хотите.

Точек соприкосновения нет уже совсем.

Сергей Медведев:

Party like a Russian. Совершенно те же мысли. Я не могу развести в голове толпы счастливых болельщиков на Никольской -– и страшные воспоминания украинского бойца, выходишего из Иловайского котла четыре года назад, которые читал вчера ночью. Приглашение кинотеатра Пионер смотреть первую игру под крафтовое пиво в Пионе -– и мысли о голодающем Сенцове. Я не хочу жить с шизофренией, и разрешите мне остаться только с одной стороной событий и проклясть этот чемпионат, каким бы радостным и многоцветным он ни был. Хотя постмодерн учит нас мыслить многослойно, гибридно и квантово, и много раз на дню менять состояние души, и вроде бы уже привык, и в Сочи болел за Россию, немотря ни на что. Но Сочи был до Крыма, Донбасса, Боинга и Сенцова. Так что простите, без меня.

Катрин Керим:

Этот тридцать три раза грёбаный, как его, мудиаль – оно не про спорт и не про праздник, это воспринимается исключительно как пошлая пропагандистская ура-патриотицкая бодяга. Больше всего хочется – держаться от этого праздника жизни как можно дальше и вырыть большой ров с крокодилами, как минимум, во Внутренней Монголии.

Виктор Шендерович:

Еще никогда в истории страна с узурпированной личной властью, страна-агрессор, противопоставлявшая себя миру, не выигрывала у мира на длительной исторической дистанции. Все это победоносное сумасшествие всегда и везде заканчивалось плохо. Иногда это сопровождалось мировыми войнами, иногда обходилось просто деградацией и/или обрушением, но ни разу от этого не случилось ничего хорошего.

Отсюда с чистотой формулы выводим: всякое укрепление отвязавшейся преступной администрации, всякое накопление ее пиаровского ресурса, дальнейший рост ее власти и возможностей – прямая угроза для Родины!

Не только для нее, разумеется, но в первую очередь – именно для нее.

Желать ущерба и поражения такой администрации – обязанность патриота.

Как вы уже, может быть, догадались, я про мундиаль.

Я обожаю футбол и смотрю эти мундиали с 1962 года. Моя жизнь в эти летние дни расписана заранее и проходит по преимуществу на диване.

Я болельщик «Спартака» и мне трудно желать поражения Черчесову.

Но приходится.

Я, пожалуй, за французов поболею или за англичан, и знаете почему?

Потому что никакая победа французской сборной не даст Макрону возможности узурпировать власть. Потому что Терезе Мей не светит ни пункта лишнего рейтинга в случае успеха Кейна и Ко. Так у них устроено, у либерастов. В английско-французском случае футбол – это всего лишь футбол. Игра.

А в наших нехитрых широтах каждый забитый мячик или заброшенная шайба становятся очередным шприцом эйфории, умело введенным в вену и без того одуревшему населению. Путин немедленно и умело отпиарится по полной программе, как пиарился еще в дни теннисных побед Кафельникова (у нашего лидера – огромный опыт прихода в раздевалки час побед и исчезновения вообще отовсюду в часы поражений).

Впрочем, с этим мундиалем он уже победил.

Запад, со времен Тэтчер и Рейгана обмякший до степени полного неприличия, оказался не способным на внятные коллективные реакции. Увы, мы живем в таком удивительном, чрезвычайно политкорректном мире, где Месси не дозволено сыграть в Иерусалиме, зато Салаху можно обниматься с Кадыровым.

Еще не начавшись, Мундиаль-2018 уже служит дальнейшему укреплению путинской власти. Сам факт приезда миллиона болельщиков, весь этот веселый международный карнавал – победа Путина, и он, будете покойны, по полной программе нарастит на этом рейтинг, чтобы еще увереннее, чем раньше, творить потом жесточайшие беззакония.

Да, собственно, он и ждать не будет.

Сенцов. Пусть это имя сопровождает вас в эти чудесные праздничные дни, как платок Фриды.

Сенцов.

В цену олимпийского Берлина-1936 вошли Ковентри и Хатынь, писал я четыре года назад, предостерегая от эйфории в дни открытия сочинской Олимпиады. В цену уже сочинской Олимпиады – вскоре после того текста – вошли и многие тысячи погибших на Донбассе, и малазийский «Боинг»…

Охота проверять закономерности дальше? – ну, вперед.

Футбольный праздник начинается. «О спорт, ты мир», ага, как же.

Поговорим через годик, сверим впечатления с теми, кто останется в живых.