Перед началом ЧМ-18 в Европарламенте заявили о нарушениях прав человека

В Европейском парламенте в день открытия чемпионата мира по футболу заявили о нарушениях прав человека. Ряд европейских политиков опубликовали специальное заявление, в котором говорится, что защита прав человека – это более приоритетная проблема, чем все остальные.

Главы комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер, подкомитета по правам человека Пьер Антонио Панцери и председатель делегации по парламентскому сотрудничеству Евросоюза и России Отмар Карас призвали крупные организации к давлению на Россию. По их мнению, Москва должна прекратить ограничивать свободу СМИ, освободить заключенённых журналистов и политических оппонентов, а также остановить запугивание правозащитников.

Европейские политики настаивают, что крупные спортивные меропирятия могут стать стимулом к переменам. В заявлении также содержится призыв укреплять сотрудничество с независимыми СМИ и гражданским обществом.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. О дипломатическом бойкоте чемпионата мира ранее заявили чиновники четырех стран-участниц турнира – Австралия, Великобритания, Исландия и Польша.

О планах отказаться от участия в официальных мероприятиях также сообщали депутаты Европарламента. Но на голосовании по соответствующей резолюции политикам не удалось договориться по поводу бойкота. В то же время Европарламент принял резолюцию по осуждённому в России украинскому режиссёру Олегу Сенцову.