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В Венгрии по делу о гибели 71 беженца на 25 лет тюрьмы осудили 4 человек

Фургон, в котором нашли задохнувшихся мигрантов

Контрабандисты, бросившие задохнувшихся беженцев в фургоне на востоке Австрии три года назад, получили 25 лет тюрьмы. Такое решение вынес суд в Венгрии, откуда фургон прибыл на австрийскую территорию.

В августе 2015 года австрийская полиция обнаружила в грузовике, стоящем на обочине автострады, тела 71 беженца, в том числе четырех детей. Водитель грузовика сбежал, бросив умирающих и задыхающихся людей на жаре. Перед смертью они пытались выбраться из фургона, о чем свидетельствует характер трещин на внутренней обшивке кузова.

Прокуратура Венгрии требовала для обвиняемых пожизненное заключение. Четверо членов группировки контрабандистов получили по 25 лет тюрьмы – каждый из них участвовал в переправе мигрантов. Один из них – выходец из Афганистана, остальные – граждане Болгарии. Кроме них еще десять человек, нелегально перевозивших мигрантов, получили тюремные сроки от 3 до 12 лет.

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