В центре Москвы задержали британского активиста Питера Тэтчелла

В Москве, на Манежной площади, задержан известный британский активист Питер Тэтчелл. Он проводил одиночный пикет против преследования ЛГБТ-сообщества на территории Чеченской республики. У него в руках был плакат с надписью: "Путин не способен бороться против пыток геев в Чечне".

О задержании Тэтчелла сообщил у себя в твиттере журналист The Guardian Шон Уокер. По его словам, активиста посадили в полицейскую машину и отвезли в отделение.

На видеозаписи задержания сотрудник полиции ссылается на указ президента об усиленных мерах безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в России.

Питер Тэтчелл приобрел международную известность как борец за права человека и участник множества акций против войны, политических репрессий и преследования гомосексуалов. В 2001-м активист попытался задержать в Брюсселе президента Зимбабве Роберта Мугабе и заявить ему протест против кампании репрессий и пыток, которую он проводил в собственной стране. Тогда Тэтчелла избили телохранители африканского лидера.



В 2007 году Питер Тэтчелл присоединился в Москве к демонстрации протеста представителей сексуальных меньшинств, требовавших разрешить проведение гей-парада. Его и других участников акции тогда сильно избили скинхеды и бойцы ОМОНа.