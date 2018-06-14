Украина откроет визовые центры в 8 городах России и десятках городов мира

Украина откроет пункты оформления виз в восьми городах России, а также ещё около 50-ти визовых центров по всему миру. Об этом объявил Департамент консульской службы МИД Украины. Новые пункты будут открываться с 15 июня до 1 августа.

На территории России визовые центры появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Зарубежные представительства Киева, кроме прочего, откроют в Объединённых Арабских Эмиратах, Турции, Китае, Зимбабве и Ираке.

В настоящее время между Россией и Украиной действует безвизовый режим. С 1 января этого года для всех украинских граждан, въезжающих на Украину, был введён биометрический контроль; это правило касается и российских граждан.

В прошлом году глава украинского МИД Павел Климкин допустил введение визового режима с Россией, если качество работы биометрического контроля на границе не будет достаточно высоким.