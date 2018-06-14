В Сербии пропал журналист, расследовавший убийство лидера косовских сербов

В Сербии бесследно исчез независимый журналист Стефан Цветкович, известный своими расследованиями в отношении местных политиков. Об этом сообщает сербское издание "Вечерние новости" со ссылкой на МВД. Это произошло минувшей ночью в городе Вршац, недалеко от Белграда.

Полицейские обнаружили машину журналиста с включенным двигателем и его часы, рассказали в ведомстве. Поисками Цветковича занимаются не только полицейские, в том числе с помощью вертолета, но и водолазы, которые проверяют близлежащие водоемы.

Ранее Цветкович неоднократно заявлял об анонимных угрозах в свой адрес. Он много писал о причастности политических деятелей к коррупционным скандалам.

В последнее время журналист расследовал убийство лидера косовских сербов Оливера Ивановича, совершенное в январе. В феврале на пресс-конференции в столице он продемонстрировал фотографию тех, кого он назвал киллерами, и сообщил, что они получили 40 тысяч евро. Имен заказчиков и исполнителей он не называл.

Журналистские организации потребовали от властей Сербии как можно скорее расследовать инцидент. Президент страны Александр Вучич заверил, что к делу привлечены все полицейские подразделения.