Reuters: ЧМ-2018 охраняют казаки, воевавшие в Украине и Сирии

В составе российских военизированных формирований, которые обеспечивают безопасность чемпионата мира по футболу, служат казаки, ранее воевавшие в Сирии и Донбассе. Об этом сообщает Reuters.

Фан-зоны и улицы городов, где пройдет чемпионат, будут патрулировать свыше 800 членов местных казачьих организаций, рассказали их руководители. Агентство установило, что по меньшей мере 19 из них ранее воевали либо на востоке Украины в числе сепаратистов, поддерживаемых Россией, либо в качестве наемников в Сирии, где они оказывали поддержку союзнику Москвы президенту Башару Асаду. В ряде городов, где состоится спортивное мероприятие, казаки будут трудиться еще и в качестве стюардов или волонтеров, отмечает Reuters.

Представители казачьих групп заверяют, что их члены участвуют в вооруженных конфликтах по личной инициативе. Однако, полагает Reuters, на самом деле казачьи организации прямо поддерживают своих членов, отправившихся на поле боя. Казаки, замечает агентство, зачастую организуют похороны со всеми почестями для добровольцев, погибших на сирийской и украинской территориях.

В Киеве и Вашингтоне осудили практику применения казаков в роли охранников на чемпионате. Секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов в беседе с агентством указал, что использование казачьих группировок, с одной стороны, показывает "неспособность российского руководства обеспечить законность и порядок" с помощью полиции, а с другой – "компрометирует официальное мероприятие ФИФА". Американский конгрессмен Элиот Энгель назвал фактор казаков на ЧМ-2018 "возмутительным предательством устава" международной футбольной организации.

Представитель ФИФА заявил, что организация "полностью доверяет" принятым на ЧМ-2018 мерам безопасности.

В Кремле неоднократно открещивались от поддержки добровольцев, воюющих в Сирии и на востоке Украины. Украинское правительство рассматривает в качестве преступников всех, кто сражается на стороне сепаратистов Донбасса.