Не конец. Фильм о поисках выхода из российской тюрьмы

Нелля Шишова – бывший следователь. Она живет в городе Петушки вместе с мужем Виктором, пятилетним сыном, бабушкой, свекром и свекровью. Виктор тоже работал в полиции, был начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Дом у семьи Шишовых большой и уютный, гостям всегда рады, почти все дома.

Виктора дома нет, он в тюрьме.

В 2015 году, как объясняет Нелля, Виктора подставили сослуживцы, обвинили в мошенничестве. Семья сбежала на Украину. Через полгода вернулись – из принципа, Виктор хотел во всем разобраться. В итоге Виктора посадили – 7 лет колонии строгого режима. Из доказательств – только показания подчиненного Виктора, оперуполномоченного Евсеева.

От прошлого в полиции у семьи Шишовых только фотографии. Сразу после случившегося Нелля уволилась, подготовилась, сдала квалификационный экзамен и стала адвокатом. Как только Нелля получила статус, сразу вступила в дело мужа, начала его защищать. Они прошли все инстанции, кроме Верховного суда, и нигде не смогли добиться пересмотра дела или изменения приговора.

О несправедливости и неправосудности приговора в отношении Виктора Шишова заявляли независимые эксперты Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: доказательства в деле только косвенные, ни одного прямого факта, указывающего на вину Виктора Шишова, нет; доводы защиты не учтены вовсе. К тому же мнению пришли и юристы Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, готовившие кассационную жалобу по делу в Верховный суд.

Авторы фильма о борьбе за выход из тюрьмы – Светлана Осипова и Игорь Титов.