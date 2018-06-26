Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Люди и система

Не конец. Фильм о поисках выхода из российской тюрьмы

Нелля Шишова – бывший следователь. Она живет в городе Петушки вместе с мужем Виктором, пятилетним сыном, бабушкой, свекром и свекровью. Виктор тоже работал в полиции, был начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Дом у семьи Шишовых большой и уютный, гостям всегда рады, почти все дома.

Виктора дома нет, он в тюрьме.

В 2015 году, как объясняет Нелля, Виктора подставили сослуживцы, обвинили в мошенничестве. Семья сбежала на Украину. Через полгода вернулись – из принципа, Виктор хотел во всем разобраться. В итоге Виктора посадили – 7 лет колонии строгого режима. Из доказательств – только показания подчиненного Виктора, оперуполномоченного Евсеева.

От прошлого в полиции у семьи Шишовых только фотографии. Сразу после случившегося Нелля уволилась, подготовилась, сдала квалификационный экзамен и стала адвокатом. Как только Нелля получила статус, сразу вступила в дело мужа, начала его защищать. Они прошли все инстанции, кроме Верховного суда, и нигде не смогли добиться пересмотра дела или изменения приговора.

О несправедливости и неправосудности приговора в отношении Виктора Шишова заявляли независимые эксперты Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека: доказательства в деле только косвенные, ни одного прямого факта, указывающего на вину Виктора Шишова, нет; доводы защиты не учтены вовсе. К тому же мнению пришли и юристы Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, готовившие кассационную жалобу по делу в Верховный суд.

Авторы фильма о борьбе за выход из тюрьмы – Светлана Осипова и Игорь Титов.

Не конец
Embed
Не конец

No media source currently available

0:00 0:17:24 0:00
Скачать медиафайл

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG