В Москве открылся чемпионат мира по футболу

В России открылся чемпионат мира по футболу. Выступая на московском стадионе "Лужники" перед началом матча Россия – Саудовская Аравия, президент России Владимир Путин пожелал успехов всем 32 командам – участникам чемпионата. Он также сказал, что проведение чемпионата послужит делу мира во всем мире.

Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, что в ближайший месяц футбол завоюет Россию, а затем весь мир.

Вслед за выступлениями официальных лиц начался первый матч чемпионата. Сборная России в первом тайме повела 1:0, мяч забил Юрий Газинский.

Чемпионат пройдет в 11 городах России и завершится 15 июля. Этот турнир проходит в России впервые в истории.