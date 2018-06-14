Прокурор Нью-Йорка подала иск к Дональду Трампу и его фонду

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск против президента США Дональда Трампа, трех его детей и Фонда Трампа за нарушение государственных законов, регулирующих деятельность благотворительных организаций. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным прокурора, Трамп неоднократно злоупотреблял своей некоммерческой организацией, используя ее для финансирования целей, не предусмотренных законом, в том числе и президентской избирательной кампании.

В иске, поданном в четверг утром, Андервуд попросила суд ликвидировать Фонд Трампа. В случае, если прокурорское требование будет удовлетворено, президент США может подвергнуться целому ряду взысканий, в том числе уплатить штраф в размере не менее 2,8 миллиона долларов. При этом прокурор указывает, что ранее Трамп уже заплатил 330 тысяч долларов в виде компенсации и штрафов в рамках данного дела.

По мнению прокурора, 20-месячное расследование установило, что Трамп неоднократно нарушал законы, которые освобождают фонды от уплаты налогов: по мнению обвинителя, деньги, которые предназначались для общественного блага, тратились на частные интересы Трампа. Андервуд заявила, что "Фонд Трампа представлял собой не что иное, как чековую книжку для платежей, поступающих от Трампа в пользу других некоммерческих организаций".

Реагируя на иск, Трамп в Твиттере обвинил демократов в "позорных" попытках засудить его фонд, которые, как он отметил, длятся с 2016 года. Глава Белого дома написал, что прежний генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман, который занимался расследованием против фонда, участвовал в избирательной кампании Хиллари Клинтон и, по словам Трампа, "не набрался смелости" довести это "смешное дело" до конца, уйдя в отставку.

В декабре 2016 года, после избрания президентом, Трамп пообещал распустить свой благотворительный фонд во избежание конфликта интересов. Однако уже тогда генпрокурор Нью-Йорка заподозрил президента США в том, что расходы фонда пошли в пользу его избирательной кампании. Пресс-секретарь прокуратуры заявила, что фонд нельзя закрыть до завершения расследования.