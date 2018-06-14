ВМФ России на Черном море приведен в состояние повышенной боеготовности

Военно-морской флот России на Черном море приведен в состояние повышенной боевой готовности, – как утверждают российские военные, "чтобы помешать Украине попытаться сорвать чемпионат мира по футболу". Об этом сообщили агентству Reuters источники, близкие к российским военным. Российские официальные лица считают, что Украина наращивает свое военное присутствие в этом районе "для провокаций" во время чемпионата.

Reuters не смог самостоятельно проверить, что имеет место наращивание украинских сил, а также не поступало подтверждения этого от чиновников в Киеве.

"Из-за чемпионата мира и ожиданий возможных провокаций со стороны Украины вокруг крымского побережья принято решение увеличить уровень боевой готовности флота", – сказал один из источников в российской армии, который говорил на условиях анонимности, поскольку не имел права говорить с представителями СМИ об оперативных планах. Министерство обороны России не отреагировало на просьбу дать комментарий на сей счет.