Россия победила в матче открытия чемпионата мира по футболу

Сборная России одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира по футболу, который прошел на стадионе "Лужники" в Москве.

В первом тайме голы забили Юрий Газинский и Денис Черышев, во втором - Артем Дзюба, еще раз Черышев и Александр Головин.

На матче присутствовали президент России Владимир путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед. Перед игрой состоялась церемония открытия чемпионата, который пройдет в 11 городах России.

Инициативная гшруппа МГУ сообщила, что во время матча была проведена эвакуация нескольких зданий Московского университета, где располагаются ряд факультетов. Сообщается, что об эвакуации объявили через громкую связь "в связи с проведением чемпионата мира по футболу", подробностей пока нет.