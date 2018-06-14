Опрос: европейцы более всего обеспокоены миграцией и терроризмом

Миграция и терроризм – две главные проблемы для граждан стран Европейского союза. Однако доверие к ЕС и оптимизм в отношении его будущего возрастают, свидетельствуют данные опроса, проведенного Европейской комиссией. Опрос Eurobarometer, проводимый два раза в год, показал, что 38 процентов из 510 миллионов граждан ЕС рассматривают иммиграцию в качестве самой важной проблемы. Как ни парадоксально, наивысший уровень беспокойства по этому вопросу был зарегистрирован в странах, где миграция минимальна, – в Эстонии, Чехии и Венгрии.

Обеспокоенность терроризмом была упомянута 29 процентами европейцев. Опять же, эта обеспокоенность была самой высокой в странах, где в последние годы не произошло ни одного террористического нападения, – Литве, Кипре, Ирландии, Чешской Республике, Болгарии, Польше и Латвии.

Опрос также показал увеличение на один пункт (с осени 2017 года) уровня доверия к ЕС до 42 процентов. Но все же 48 процентов заявили, что они не склонны доверять ЕС, а 49 процентов не верят, что их голос слышен. Опрос показал, что оптимизм в отношении будущего ЕС, из которого уйдет Великобритания в марте следующего года, в третий раз подряд поднялся, достигнув 58 процентов – самого высокого уровня с весны 2015 года.