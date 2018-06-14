Поправки в закон о СМИ в Белоруссии вызвали критику

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в четверг поправки в закон "О средствах массовой информации", который вызвал критику Белорусской ассоциации журналистов, независимых СМИ и правозащитников.

Закон, в частности, предусматривает ответственность для людей, которые распространяют "ложную" информацию в Интернете. Предусматривается, что это распространяется и на комментарии в соцсетях. Власти также могут блокировать сайты, которые, по их мнению, распространяют недостоверную информацию.

Власти утверждают, что тем самым борются с так называемыми fake news - "фальшивыми новостями". Заместитель председателя парламентского комитета по СМИ Валентина Ражанец заявила, что "принятие законопроекта будет содействовать наиболее эффективному обеспечению информационной безопасности государства и реализации конституционных прав граждан на получение полной, достоверной, своевременной информации". По ее словам, в документ ко второму чтению были внесены правки.

Перед вторым чтением была создана рабочая группа по рассмотрению этого закона, но почти все в тексте осталось по-прежнему. Добавилась только возможность судебного обжалования решений министерства информации о блокировании интернет-ресурсов.

Законопроект критиковали международные журналистские организации. Они считают, что цель властей Белоруссии - не борьба с fake news, а дальнейшие ограничения свободы слова.