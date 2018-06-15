США: северокорейские хакеры продолжают кибератаки

Северная Корея по-прежнему осуществляет кибератаки. Таково заключение Министерства внутренней безопасности США, обнародованное в четверг и резко контрастирующее с декларациями, звучавшими на только что завершившемся американо-северокорейском саммите.

"Цель настоящего оповещения — дать разработчикам антивирусов возможность обнаружить и уменьшить опасности, которую несут с собой мероприятия, осуществляемые КНДР в киберпространстве", говорится в заявлении МВБ.

Аналитики МВБ и ФБР выявили используемый официальными органами КНДР компьютерный вирус, атакующий отдельные компьютеры и целые компьютерные сети. Вирусу присвоено наименование TYPEFRAME. Весь комплекс подрывных северокорейский операций в киберпространстве известен в США как "Скрытая кобра".

За минувший год МВБ и ФБР выпустили в общей сложности 22 предупреждения об операциях северокорейских хакеров. Последний раз подобное предостережение о группе киберпиратов, известной как Reaper, было выпущено в феврале.

Соединенные Штаты считают, что именно КНДР ответственна за разработку вируса — вымогателя WannaCry, поразившего в 2017 году сотни тысяч компьютеров в частном и государственном секторах, а также за кибернападение тремя годами ранее на компанию Sony Pictures Entertainment, выпустившую кинокомедию о Ким Чен Ыне.