День открытия чемпионата мира принес и несколько грустных новостей.

Самая скверная среди них – отмена оправдательного приговора историку Юрию Дмитриеву.

Илья Шепелин:

Футбол — это хорошо, конечно. Но только что Верховный суд полностью отменил оправдательный приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву.

Дело возращено в городской суд для нового рассмотрения в новом составе судей

Николай Эппле:

Новости из Петрозаводска, где сегодня было заседание по апелляциям по делу Юрия Дмитриева. Апелляций было три, защиты - требовавшей отменить оставленную статью за хранение оружия, прокуратуры - требовавшей отмены оправдательного приговора, и бабушки приемной дочери Дмитриева - требовавшей признать Дмитриева виновным.

Оправдательный приговор полностью отменен. Дело возращено в городской суд для нового рассмотрения в новом составе судей. Дмитриев дома под подпиской о невыезде.

Поехало по новой. Рано мы расслабились.

Олег Лекманов:

Оправдательный приговор Юрию Дмитриеву отменен. Подонки!

Катерина Гордеева:

Я три раза перечитала, поверить не могла. Отменили. Оправдательный. Приговор. Справедливости нет. Совсем.

Алексей Макаркин:

Система не хочет выпускать человека.

Кирилл Шулика:

Опричнина просто так не сдастся.

Екатерина Барабаш:

Ничему, что делается в России перед "выборами", верить нельзя.

Александр Фельдман:

Невыразимой мерзости <скотство>. Запоминайте и не забывайте.

Екатерина Шульман:

Вот ведь паразиты неугомонные. Высокая вероятность отмены в вышестоящем суде - одна из базовых причин, почему судьи у нас не выносят оправдательных приговоров. Ну значит теперь опять занимаемся этим делом, организуем поездки в Петрозаводск, ох.

Илья Вайцман:

Очередная «чекистская» подлость. Под глушащий мозги вой «мундиаля» на новый заход пошло «дело Дмитриева».

Николай Кононов:

Пока все отвлеклись на футбол и окончательное решение пенсионного вопроса, Дмитриеву отменили оправдательный приговор. Человеку, который возвращал имена тысячам расстрелянных чекистами в лесах Карелии — и взбесил современных чекистов тем, что чрезмерно вылезал со своей миссией. Ну, вы знаете.

Андрей Лошак:

Только я хотел написать, что в ближайшие 6 лет будет всего один месяц, когда мы сможем немного подрасслабиться и не ждать ежесекундно <ужаса>, и что этот месяц начинается сегодня, но нет, даже тут не выдержали

Кирилл Гончаров:

Чемпионат Мира и наша сборная – это очень хорошо. Думаю, все пройдёт достойно.

Но под шумок правительство повышает НДС и пенсионный возраст, социальное государство задом наперед.

Но это предполагалось и иллюзии на этот счёт были разве что у самых отъявленных «романтиков». Это область экономики. А вот область прав человека – верховный суд полностью отменил оправдательный приговор карельскому историку Юрию Дмитриеву.

Дело возращено в городской суд для нового рассмотрения в новом составе судей.

И все это в день открытие чемпионата мира по футболу, а что же нас ожидает после финального матча?

Ольга Романова:

Вообще под футбольный шум всё что угодно можно сделать. И пенсионный возраст поднять выше уровня дожития, и оправдательный приговор Юрию Дмитриеву отменить. Что еще? Да что угодно. Все заняты.

Иван Курилла:

Как-то очень топорно, в лоб: в день открытия футбольного чемпионата

1) поднять пенсионный возраст в жестком варианте;

2) поднять НДС;

3) отменить оправдательный приговор Дмитриеву (да, я понимаю, что последнее решение могло не быть согласовано с первыми двумя, – но логика у судей и логика правительства была одна и та же).

Вот об этой логике: люди отвлечены, а меры безопасности задраны в зенит, значит, можно, – вот тут что-то они приобретут, но потери будут не меньшими.

Алиса Ганиева:

Сегодня Олег Сенцов голодает 32-й день.

А ещё, Верховный суд Карелии полностью отменил оправдательный приговор историку Юрию Дмитриеву (а мы ведь уже почти выдохнули, почти)!

А ещё Мосгорсуд, ссылаясь на футбол и ФСБ, отказался удовлетворить мою жалобу на решение Таганского суда и на Префектуру ЦАО, запретившую пикет в поддержку Сенцову.

И вот иду я по Москве, прифигевшая от карельских новостей, а кругом народ в триколорах беснуется, гимн горланит. Значит, Россия кому-то назабивала.

А политзаключённые сидят.

А Дмитриев снова ждёт суда.

А вокруг ЧМ. Правда, шла я по городу, назло депутатке Плетнёвой, с иностранцем. Совсем не экзотической расы, но все равно.

Вот такой вот денёчек.

Александр Фельдберг:

О господи. Ну когда же они перестанут уже мучить и его, и ребенка.

Борис Вишневский:

Все это — в один день.

Правительство предложило повысить пенсионный возраст — отняв у каждого работающего мужчины около миллиона рублей его будущей пенсии, а у каждой работающей женщины около 1.7 миллиона рублей. В том, что это примет Госдума, сомневаться невозможно.

Правительство предложило повысить на 2 процента НДС — повысив тем самым цены на подавляющее большинство товаров и услуг. И соответственно, снизив жизненный уровень подавляющей части российских граждан.

Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор историку Юрию Дмитриеву — главе карельского «Мемориала». Тот, кто предавал огласке имена и преступления сталинских «органов», продолжает преследоваться путинскими. И дамоклов меч неправосудного приговора продолжает висеть над его головой.

На два месяца арестован глава Серпуховского района Александр Шестун, посмевший вслух обвинить в злоупотреблениях региональную власть — за что с ним очевидно сводят счеты…

Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов, объявленный «террористом» на основе чудовищного оговора.

Тем временем в питерских СИЗО продолжают держать арестованных антифашистов, объявленных «членами террористического сообщества», а те, кто их пытал, успешно уходят от ответственности.

Тем временем продолжается арест главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева, облыжно обвиняемого в «хранении наркотиков».

Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше.

Как легко дышится в возрожденном Арканаре.

Светлана Панич:

Когда я узнала о том, что Юрию Дмитриеву отменен оправдательный приговор, захотелось лечь мордой на стол, закрыть глаза и лежать так долго-долго. Слишком много в этой ситуации жертв. Безусловно, Юрий Алексеевич, Катя. Девочка Наташа, которой манипулировали специально обученные люди,вырвавшие из контекста ее слова, чтобы воткнуть их в новое обвинение (вообще-то после всего, что с ней делали, "расстроиться и обозлиться" вполне естественно). Несчастная советская бабушка, которая, возможно, именно так понимает любовь к внучке. А может быть, неизвестно что посулили, а ведь живется ей, наверное, трудно, вот она и повелась, по каким-то неведомым нам причинам. Мы все, успевшие поверить, что вместе что-то можем. Жалко надежду, которую пнули в очередной раз.

И не знаешь, что делать. Только злобиться и заниматься словообразованием на основе семи известных корней.

А потом я подумала, что учинивший все это Zeitgeist в его персонификациях только этого и хочет -- чтобы мордой к стенке, чтобы злобные тирады, сначала якобы в него, а потом, незаметно друг в друга. Чтобы с умноженной силой стали ненавидеть -- сначала его, а потом опять же друг друга, кого-то объявили нерукопожатным из-за не там поставленной запятой, рассорились, а он, тем временем, будет вершить свое гадкое дело. На то он и ставит: расслабились уже, а теперь отчаются, надоест, к тому же лето, у кого Сенцов, у кого мундиаль, пенсионный возраст, а мы ведь люди медийного времени, и каждый день сует новый информационный повод, а это уже откипело, и по второму кругу мало кто кинется. "Не так ли?" -- лукаво нашептывает он. А со стороны шипит: "Ну что, поигрались? Думали в вашей .... (нужное подставить) возможна хоть какая-то правда?" Если с этим согласиться, как угодно -- уныло, злобно, псевдосмиренно, злорадно, значит, Zeitgeist победил.

Что означает не соглашаться? Более умные люди подскажут нужные практические действия, и мы снова станем собирать деньги, ездить, -- делать, что понадобится и кто что сможет. Но кроме того, и, может быть, прежде всего, на мой взгляд, очень важно сейчас не озлобиться, не дать ненависти, пусть даже справедливой, затмить более или менее ясный разум, иначе совсем ничего не понять. Именно этого, разрушающей злобы Zeitgeist и дожидается. Что еще? Помнить, молитвенно или кто как может, не затереть в слова, не поддаться на разговоры о том, что "все сложно". И еще, как мне кажется, беречь друг друга. Мы все живем на пределе, еще не знаем, какой предел потребуется, но так спасительно черпать силы друг в друге. Не отчаиваться, не "оставлять стараний", даже самых слабых. "Борьба за Дмитриева" -- не только за него и за его близких, но за девочку Наташу, за ее несчастную бабушку, за тех, кому Юрий Алексеевич возвращал имя, в конце концов, за здравый смысл.

Простите, что много и пафосно. Сейчас всем очень хреново, но мы есть друг у друга. "Ино еще побредем".

Дмитрий Борко:

По поводу отмены приговора Дмитриеву. Понятен результат: ВС Карелии удовлетворил протест адвоката, отменив обвинение в хранении оружия (за что Дмитриеву и был вынесен приговор - незначительное ограничение свободы) и одновременно - протест обвинения, назначив пересмотр дела. Точные мотивировки решения пока неизвестны. Мне непонятно другое: "Они (сторона обвинения) представили в Верховном суде Карелии заключение психолога, в котором излагаются новые обстоятельства. Девочка обследована в Петрозаводске. Это бумагу суд приобщил, - сказал адвокат". Это что, значит суд первой инстанции вообще не приобщал материалы обследования девочки? Тогда почему - это ведь явный повод к отмене. Или приобщил результаты в пользу Дмитриева? - тогда выходит как с экспертизами - 1:1.

Наталья Шкурёнок:

Случиться такое могло только в одном случае - если сторона обвинения представила апелляционной инстанции новые обстоятельства, которые суд счел достойными нового рассмотрения. И такие обстоятельства появились - бабушка Наташи, у которой девочка живет с момента ареста Юрия Алексеевича. Ранее бабка написала жалобу, про которую адвокат Дмитриева говорил, что она невнятная и не сильно убедительная. Но сегодня бабка появилась лично и (как потом оказалось) не только со своей жалобой, но и с каким-то новым заявлением от Наташи. Она, якобы, сейчас, полтора года спустя, вдруг "вспомнила" о каких-то не слишком невинных действиях Юрия Алексеевича.... Что мешало ей вспомнить это год назад, полгода назад - неизвестно. Но, с моей точки зрения, понятно - прокуратура не планировала, что сначала Институт Сербского признает все претензии к Дмитриеву смехотворными и нелепыми, а потом еще и суд оправдает Юрия Алексеевчиа. Это для прокуратуры стало ударом поддых, и она мобилизовала все помойки и выгребные ямы своей практики. И снова возле суда и вокруг Дмитиева кутились трупоеды и падальщики - какие-то типы с камерами без опознавательных знаков, пристававшие к Дмитриеву с провокационными хамскими вопросами.

Для меня совершенно очевидна манипуляция бабкой и внучкой. Детьми вообще очень легко манипулировать, тем более,когда ребенка вырвали из практически родной семьи, буквально отправили в ссылку в тьму-таракань, откуда девочка не могла ни поговорить по телефону, ни увидеться со своими близкими.. Тем более, легко манипулиовать детьми с детдомовским прошлым - они знают, что такое потери, они уже травмированы и беззащитны вдвойне...

Бабкой тоже легко манипулировать - у нее дочь сидит в колонии по тяжелой статье, и неизвестно что бабке пообещали - может, выпустить дочь пораньше, может еще какие-то послабления для нее....

И для меня еще более очевидно стало, что дело Дмитриева - дело рук Карельской прокуратуры, которая вцепилась в Юрия Алексеевича мертвой хваткой и так просто не отпустит. Я уже говорила, и повторю - по-моему, какой-то высокий прокурорский чин (скорее всего, из отставников) затаил на Дмитриева дикую злобу и будет катить этот каток до своей гробовой доски...

За Дмитриева нужно продолжать борьбу с удвоенной силой - сейчас точно нельзя отступать ни за что!.

Анастасия Миронова:

Срочно требуются историки ГУЛАГа. Зарплата конкурентная

Вы знаете, что правительство внесло закон, расширяющий перечень статей, в наказание за которые вместо лишения свободы можно назначать принудительные работы? А еще в 2016 году в Уголовный кодекс внесли поправки, которые позволяют госкомпаниям использовать заключенных. И о своем намерении привлекать зеков к работам сразу заявили РЖД.

Если Госдума примет инициативу правительства, зеков станут гонять на работы с января следующего года. К этому времени в России создадут 15 трудовых центров и 49 участков принудительных работ.

Так что вы зря смеялись над тем, что я прицепилась к предложению Олега Сироты привлекать заключенных к сельхозработам. Будут еще в России зээс - заключенные сыроделы. Помяните мое слово.

Вообще, наше правительство, если уж оно вознамерилось поднимать экономику на плечах зеков, поступает опрометчиво. Зеков-то вам нагонят, а кто будет вас учить, как ими распоряжаться? Нормы, пайки, смены - кто это сейчас досконально помнит? Тут нужны эксперты - это вам не варежки шить. А историки ГУЛАГа сегодня под прессом, разъехались и притаились. Берегите их! Есть у нас историк УСЛОН Юрий Бродский - вот кто знает, сколько на каждого зека нужно кубометров воздуха, чтобы он проработал три месяца до сдачи в утиль. А на Бродского поклепы пишут, какие-то следственные комиссии его проверяют. А Юрий Дмитриев? Кто точнее него скажет, сколько квадратных сантиметров земли и какой слой извести нужен для захоронения одной единицы зека? А вы Дмитриева - снова под суд.

Так одни останетесь...