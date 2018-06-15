В Красноярске на педагога завели дело о нападении на полицейского

В Красноярске на преподавателя физкультуры в одном из местных вузов Наталью Подоляк завели уголовное дело. Об этом она сообщила в фейсбуке. Педагога обвинили в применении насилия к представителю власти, хотя, по ее словам, она только задела ногу полицейского пытаясь подойти к подростку, потерявшему сознание.

Редакции "Сибирь.Реалии" Наталья Подоляк рассказала, что уведомление о возбуждении дела ей еще не пришло, постановление она сама забрала в ведомстве. Адвокат преподавателя прогнозы по делу пока не дает.

Эпизод произошел в Красноярске 5 мая на акции “Он нам не царь”. Наталья Подоляк сообщила, что на митинг приходить не собиралась, а просто прогуливалась со знакомой в центре Красноярска. Там они заметили какое-то мероприятие, из любопытства подошли, а когда участники стали расходиться, пошли дальше.

По словам Натальи Подоляк, ч​ерез квартал подъехал автобус, выбежали люди в черном с дубинками и стали выхватывать из толпы ребят, а после за ноги волочь по земле. Один из них был без сознания. Увидев это, она стала требовать оказать молодому человеку медицинскую помощь. В ответ "человек в черном" грубо оттолкнул и ударил её . Подоляк немного задела его ногой и крикнула, что надо немедленно спасать ребенка. Другой полицейский, снимавший задержания на камеру, увидел это. Подоляк задержали.

5 мая в нескольких городах России прошла акция "Он нам не царь", приуроченная к инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок. По всей стране были задержаны более полутора тысяч человек.