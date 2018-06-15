WSJ: Макрон хочет сделать французский основным языком Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что на фоне выхода Великобритании из Евросоюза основным языком в документах ЕС станет французский. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, в марте лидер Франции заявил, что доминирование английского не является неизбежным для ЕС. Макрон считает, что странам Евросоюза стоит вернуться к ситуации до 1973 года, когда французский был основным языком делопроизводства. Сейчас более 80 процентов документов ЕС опубликованы на английском языке.

Как пишет The Wall Street Journal, в апреле представитель Франции в Евросоюзе отказался участвовать в совещании по бюджету, так как оно велось на английском языке. Один из дипломатов рассказал изданию, что после этого все остальные делегаты тоже потребовали перевода на их родные языки, хотя до этого ни у кого не было проблем с тем, чтобы говорить по-английски.

The Wall Street Journal утверждает, что идею Макрона поддерживает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В Евросоюзе 24 официальных языка и три рабочих - английский, французский и немецкий. СМИ отмечают, что в действительности самым популярным языком в ЕС считается английский, хотя официальным он является только в Великобритании, Ирландии и на Мальте. Как первый иностранный язык английский изучают в 80 процентах школ Евросоюза.