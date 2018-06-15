В Черкесске следователь получил 9 лет по делу о гибели задержанного

Суд в Черкесске приговорил бывшего начальника городского уголовного розыска Руслана Рахаева к девяти годам колонии строгого режима по делу о гибели задержанного в 2011 году. Об этом в пятницу сообщил фонд "Общественный вердикт".

Рахаева признали виновным в превышении полномочий с применением насилия, а также причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Прокуратура требовала для обвиняемого 13 лет лишения свободы.

По версии следствия, Рахаев избил в отделении 47-летнего задержанного Дахира Джанкезова, который впоследствии скончался. Сам бывший полицейский настаивает, что побои нанесли его подчиненные, которые доставили Джанкезова в его кабинет уже избитым, а позднее дали показания на своего начальника.