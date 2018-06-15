Президент США утвердил пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Налог на продукцию из Китая составит 25 процентов. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении говорится, что таможенные пошлины вводятся в ответ на кражу Пекином интеллектуальной собственности и технологий. Новый налог распространяется на товары, произведенные в рамках программы промышленного развития "Сделано в Китае 2025".

В случае введения Пекином ответных мер, Вашингтон оставляет за собой право на введение дополнительных пошлин, говорится в заявлении.

Китай уже заявил, что планирует принять ответные меры.

31 мая Соединенные Штаты объявили о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. С 1 июня налог на ввоз стали из этих стран составляет 25 процентов, а алюминия – 10 процентов. В Брюсселе политику США назвали "протекционизмом". Евросоюз намерен объявить об ответных мерах до 20 июня.