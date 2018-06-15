Трамп назвал "неуважение" Путина к Обаме причиной аннексии Крыма

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной аннексии Крыма стали отношения между его предшественником Бараком Обамой и президентом России Владимиром Путиным.

В интервью Fox News глава Белого дома обратился к изданиям, которые он назвал "фейковыми", и сказал, что "Обама упустил Крым, потому что Путин не уважал президента Обаму".

Ранее портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде назвал Крым "российским", сославшись на то, что жители полуострова говорят на русском языке. В Белом доме не стали комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие информации. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии LB.ua

высказал уверенность, что "Трамп никогда не говорил, что Крым – российский". По мнению главы украинского МИДа, "многие фразы" американского президента "подаются вырванными из контекста".

В пятницу посольство США в России указало, что по-прежнему считает полуостров "частью Украины", заверив, что антироссийские санкции "останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом".