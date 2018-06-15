Украина: по делу Бабченко задержан еще один подозреваемый

По делу об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко украинские правоохранители задержали куратора группы, которая планировала теракты на территории Украины. Об этом заявил представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Богдан Тиводар, сообщает УНИАН.

По данным СБУ, речь идет о трех гражданах Украины. Находясь в Ростове-на-Дону, они проходили "инструктаж" у российских спецслужб, готовивших украинцев к совершению преступлений, рассказал Тиводар. Он сообщил, что по указанию Вячеслава Пивоварника Борис Герман в мае занимался переправкой потенциальных террористов из России на Украину "по маршруту Ростов-на-Дону – Москва – Стамбул – Киев".

Изучив переписку между Пивоварником и Германом, в которой фигурируют паспорта трех предполагаемых преступников, СБУ вышла на некоего гражданина Украины "Т". По мнению СБУ, именно он "руководил вышеупомянутой группой лиц" в России и на Украине. Стражи порядка изъяли у "Т" огнестрельное оружие и боеприпасы, проведя обыск у него дома. Гражданин "Т" обвиняется в подготовке теракта и незаконном обращении с оружием.

Также СБУ обнародовала фрагменты телефонных переговоров между подозреваемыми в организации покушения на Аркадия Бабченко. В одном из фрагментов Борис Герман рассказывает собеседнику, что за решением о передаче средств на закупку оружия для убийств в Украине стоят россияне, а о ходе операции докладывали «большому Пу». В другом разговоре обсуждается необходимость убить Бабченко, как "журналюгу, который гавкал что-то по телевизору, а потом приехал на украинскую войну, сказал, что это неправильно, и перешел на украинскую сторону". В ещё одном фрагменте высказывается сомнение, что за убийство Бабченко исполнитель возьмется меньше, чем за 300 тысяч.

Ранее украинские спецслужбы заявили, что предотвратили покушение на Бабченко, инсценировав его убийство. По данным СБУ, российская разведка завербовала гражданина Украины Бориса Германа, который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что благодаря спецоперации в отношении Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах. Позже "черный список" с именами этих людей просочился в СМИ. Среди них оказались российские и украинские общественные деятели и журналисты.