Проект о жертвах репрессий "Последний адрес" получил немецкую премию

Фонд "Последний адрес", который занимается установкой памятных табличек на домах в России, где жили жертвы политических репрессий, получил немецкую премию Федерального фонда по изучению коммунистической диктатуры. Как сообщается на сайте Deutsche Welle, жюри единогласно поддержало российский проект.

Руководитель проекта "Последний адрес" журналист Сергей Пархоменко считает, что тема исторической памяти не интересует россиян. По его мнению, "люди не хотят про это думать" до тех пор, пока проблема не коснется их лично.

Сравнивая "Последний адрес" с немецким аналогом "Камни преткновения", который увековечивает память жертв Холокоста, он обратил внимание на разницу между проектами. Во-первых, в Германии – десятки тысяч "камней преткновения", тогда как в России – лишь 750 табличек. Во-вторых, в отличие от Запада, который переосмыслил историю диктатуры, Россия с ее масштабными репрессиями в годы советской власти, по мнению Пархоменко, движется в обратном направлении.

Организаторы проекта пообещали расширить его географию. Таблички, которые уже установлены на домах в России, Украине и Чехии, вскоре появятся также в Грузии, Молдавии, Эстонии и, вероятно, в самой Германии, поскольку граждане бывшей ГДР тоже подвергались политическим гонениям.

С 2014 года фонд "Последний адрес", живущий исключительно на частные пожертвования и работающий в партнерстве с центром "Мемориал", установил около 750 табличек в 40 населенных пунктах России. Пять тысяч евро, полученные от немецких властей, руководители фонда передадут в Киев – из солидарности и стремления избежать ярлыка "иноагента".