В Иркутске группа горожан требует сноса памятника Колчаку

В Иркутске суд отказал инициативной группе жителей города в сносе памятника адмиралу Александру Колчаку. Истцы также требовали демонтировать мемориальную доску на вокзале Иркутск-Пассажирский и надписи на фронтоне здания Иркутского областного краеведческого музея. В удовлетворении иска было отказано полностью, сообщили корреспонденту "Сибирь.Реалий" в пресс-службе Кировского районного суда города. Ответчиками по делу выступали администрация Иркутска и правительство региона.

Коллективный иск был подан 26 жителями Иркутска. По их мнению, памятников достойны только люди с безупречной репутацией. По их мнению, Колчак таковым не являлся и остается "нереабилитированным военным преступником". Это уже вторая попытка гражданских активистов добиться сноса по суду. Тогда иск не приняли к рассмотрению, заявив, что памятник не нарушает права, свободы и законные интересы истца. Новое решение они смогут обжаловать в течение месяца.

Единственный в России памятник Колчаку был установлен в Иркутске в 2004 году. Инициаторы установки памятника призвали воспринимать его как символ окончания гражданской войны, примирения красных и белых.