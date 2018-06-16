Washington Post: Трамп может встретиться с Путиным в Европе

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским президентом Владимиром Путиным летом нынешнего года в одной из стран Европы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Трампа.

В будущем месяце Трамп будет в Европе на совещании руководителей стран НАТО.

Одним из возможных мест встречи является Австрия. Власти этой страны официально подтвердили, что готовы принять саммит.

Посол США в Москве Джон Хантсман, как сообщается, формирует делегацию сенаторов — республиканцев, которая должна в скором будущем отправиться в Москву и положить тем самым конец длительной паузе в поездках американских законодателей в Россию, наступившей после выявления фактов вмешательства Кремля в предвыборную кампанию 2016 года.

The Washington Post пишет, что желание Трампа встретиться с Путиным наталкивалось в прошлом на сопротивление близких помощников и дипломатов, которые сомневались в полезности такого саммита и выражали опасение, что он может затмить совещание НАТО в Брюсселе. “Президент выказал интерес к тому, чтобы пригласить Путину в Белый дом еще в ноябре, после их встречи во Вьетнаме, и попросил нас написать приглашение“, сказал газете неназванный представитель администрации. - “Этот запрос мы решили просто проигнорировать вплоть до следующего такого же распоряжения“. Эту информацию Белый Дом пока не комментирует.

Некоторые противники Трампа высказываются против проведения саммита, который должен быть посвящен крупным вопросам, таким, как Украина и Сирия, до урегулирования вопросов более мелких, связанных, например, с восстановлением численности персонала дипмиссий обеих стран или с условиями возвращения российским дипломатам их домов отдыха под Нью-Йорком и Вашингтоном, закрытых в ответ на вмешательство Кремля в избирательный процесс в США.