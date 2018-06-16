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Госдепартамент предупреждает об угрозе терактов в России во время ЧМ

Госдепартамент США в пятницу подтвердил выданные в январе рекомендации относительно поездок американских граждан в Россию, призвав их соблюдать повышенную осторожность.

Советы собирающимся посетить Россию американцам опубликованы на сайте Госдепартамента. В целом, Россия отнесена к третьей группе стран по уровню угроз - хуже ситуация только в четвертой группе, государствах вроде Сирии или КНДР, куда власти США не советуют гражданам ездить вообще.

Главные угрозы, с которыми могут столкнуться туристы из США в России - это терроризм и злоупотребления со стороны властей, говорится в документе.

Госдепартамент советует гражданам США отказаться от поездок в Чечню и другие регионы Северного Кавказа, в том числе на Эльбрус, а также в аннексированный Крым.

Ведомство предупреждает об угрозе терактов в России в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Потенциально под угрозой - не только стадионы, но и другие места массового скопления людей.

"Граждане США часто становятся жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства со стороны правоохранительных и других должностных лиц. Консульская помощь США задержанным лицам часто необоснованно задерживается российскими должностными лицами", – также говорится в сообщении.

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