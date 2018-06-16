Лоббисты Януковича заплатили экс-политикам ЕС около 2 млн долларов

Окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича в начале 2010-х годов потратило около 2 миллионов долларов на лоббистские услуги, которые оказывали бывшие высокопоставленные политики из стран Европы. Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на документы расследования, которое ведет в США спецпрокурор Роберт Мюллер в отношении Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, который ранее работал на Януковича.

В так называемую "гамбургскую группу", с которой в бытность Януковича президентом Украины взаимодействовал Манафорт, входили, как пишет "Немецкая волна", бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, экс-премьер Италии Романо Проди, а также, возможно, бывший президент Польши Александр Квасьневский.

Сообщается, что эти политики выступали на различных конференциях в США и ЕС в защиту политики Януковича, в частности, настаивая на необходимости для ЕС поддерживать отношения с Украиной, несмотря на тюремное заключение тогдашнего лидера оппозиции Юлии Тимошенко. За выступления они получали деньги. Гузенбауэр подтвердил этот факт, подчеркнув, что в такой деятельности нет ничего незаконного, и он заплатил все налоги.

Пол Манафорт – ключевой обвиняемый по делу о российском вмешательстве в выборы в США. В данный момент, однако, обвинения, предъявленные ему Робертом Мюллером, касаются главным образом его деятельности на Украине. Накануне Манафорт был взят судом под стражу. Президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение, назвав его несправедливым, и при этом подчеркнул, что Манафорт совсем недолго работал на его кампанию.

Янукович в 2014 году после волнений, получивших название "Евромайдана" или "Революции достоинства", бежал из Украины и был отстранен от власти.