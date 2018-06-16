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Умер советский и российский дирижер Геннадий Рождественский

Геннадий Рождественский и режиссер Борис Покровский, 1980 год

Известный советский и российский дирижер, композитор и пианист Геннадий Рождественский скончался в возрасте 87 лет после тяжелой и продолжительной болезни, сообщает агентство "Интерфакс". Его источник не уточнил, где именно умер деятель культуры.

Рождественский прославился как дирижер оркестра Большого театра, вместе с которым он много гастролировал в советский период. Он известен как популяризатор произведений своих современников, которые практически не исполнялись на территории СССР.

Геннадий Рождественский удостоился званий народного артиста Советского союза, а в период с 2001 по 2017 годы четыре раза был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством". Он также является лауреатом нескольких международных премий.

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