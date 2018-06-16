В Йемене идут бои за ключевой портовый город

В Йемене правительственные войска, поддерживаемые Саудовской Аравией и ее союзниками, близки к тому, чтобы отбить ключевой порт Ходейда на Красном море из рук проиранской группировки хуситов.

По сообщениям агентств, бои сейчас идут на территории аэропорта Ходейды. Город почти окружен. Сообщается о тяжелых потерях с обеих сторон.

Ходейда имеет важное значение, поскольку через этот порт поступают грузы для удерживаемых хуситами районов Йемена, включая столицу страны Сану. В ООН опасаются, что в случае взятия города эти территории могут остаться без гуманитарных грузов. Представитель ООН прибыл в субботу в Сану, чтобы попытаться убедить хуситов отказаться от дальнейших боев за город и передать порт под международный контроль.

Конфликт в Йемене продолжается уже несколько лет. Международно признанному правительству, которое поддерживают саудовские войска, противостоят повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран. В руках хуситов находится столица, а их противников - большая часть побережья.