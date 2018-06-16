В Германии возникла угроза развала коалиции

В Германии возникла угроза правительственного кризиса в связи со спорами о миграционной политике между канцлером Ангелой Меркель и министром внутренних дел, лидером одной из партий коалиции, Христианско-социального союза (ХСС), Хорстом Зеехофером.

Зеехофер настаивает на ужесточении миграционной политики, в частности на том, чтобы Германия начала отправлять беженцев, находящихся на ее территории, в те страны Евросоюза, где они обратились за убежищем. В 2015 году - в разгар миграционного кризиса - Меркель отказалась соблюдать этот принцип, заявив, что Германия способна позаботиться о беженцах, прибывающих в Евросоюз, вне зависимости от того, где они пересекли границу ЕС. По оценкам, в Германию за три года прибыли до полутора миллионов беженцев.

Зеехофер, несмотря на возражения Меркель, как ожидается, в понедельник объявит о введении в действие своего плана. Канцлер может заблокировать его, что, скорее всего, приведет к отставке министра. Это, в свою очередь, может привести к выходу ХСС из коалиции с Христианско-демократическим союзом Меркель, что приведет к тому, что ее кабинет потеряет большинство в Бундестаге.

Меркель утверждает, что необходимо согласовать изменения в миграционной политике с другими странами ЕС и просит Зеехофера отложить введение в действие его плана до саммита Евросоюза, который пройдет в конце июня.