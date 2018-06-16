Украинский омбудсмен планирует встретиться с Карпюком во Владимире

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова намерена в субботу посетить в тюрьме во Владимире гражданина Украины Николая Карпюка. Об этом она сообщила телеканалу "112 Украина". Денисова подчеркнула, что пока не знает, позволят ли ей встретиться с заключенным. Накануне в колонии города Лабытнанги ей отказали во встрече с Олегом Сенцовым.

Карпюк был осужден по обвинению в участии в войне в Чечне на стороне сепаратистов, он свою вину отрицает. На Украине он внесен в список политзаключенных, незаконно ужерживаемых Москвой.

Ранее в субботу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова навестила в омской колонии гражданина Украины Дмитрия Штыбликова, осужденного по делу так называемых "крымских диверсантов". В пресс-службе Москальковой заявляют, что этот визит открывает программу посещений российским и украинским омбудсменами заключенных в России и на Украине. Об этом договорились недавно по телефону президенты двух стран.

В пятницу стало известно, что украинский и российский омбудсмены договорились встретиться в Москве 18 июня. Будет обсуждаться, в том числе, вопрос о посещении Денисовой Олега Сенцова, который держит голодовку уже более месяца.