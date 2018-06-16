В Испанию морем прибывают сотни мигрантов, а Италия закрывает порты

Франция согласилась принять у себя часть мигрантов с судна Aquarius, которые ранее были спасены в водах Средиземного моря. Как ожидается, в воскресенье это судно, на борту которого более 600 мигрантов из Африки, придет в испанский порт Валенсия. Испания дала согласие принять мигрантов после того, как в этом отказали новые власти Италии, а также Мальта.

Кроме того, испанская береговая охрана спасла за последние двое суток более 900 мигрантов, отправившихся через Гибралтарский пролив на маленьких лодках. Сообщается, что несколько человек утонули.

Ситуация с судном Aquarius ранее привела к напряженности в отношениях между Италией и Францией - после того, как французский президент Эммануэль Макрон обвинил Италию в том, что она отказалась принять судно с людьми на борту. Новый министр иностранных дел Маттео Сальвини заявил, что Рим прекращает сотрудничество с неправительственными организациями, которые занимаются спасением мигрантов у берегов Африки, и закрывает свои порты для их судов. Тема миграции должна стать одной из центральных на саммите ЕС в конце июня.