Дело "Сети": Пчелинцев рассказал о пытках в пензенском СИЗО

Обвиняемый по делу о террористическом сообществе "Сеть" Дмитрий Пчелинцев рассказал, что после пыток у него осталось два жевательных зуба, остальные откололись об кляп во время ударов токов. Об этом антифашист заявил в суде об избрании в отношении него меры пресечения, прошедшем 15 июня, сообщает "Медиазона".

Ранее Пчелинцев говорил, что во время пыток, которым его подвергли сотрудники ФСБ, ему засунули кляп в рот, и от того, что челюсти рефлекторно сжимались от электрического тока и боли, зубы скололись. По его словам, у него осталось всего два жевательных зуба на разных сторонах челюсти, поэтому ему сложно принимать пищу:

Еще Пчелинцев рассказал, что медицинские осмотры в СИЗО-1 города Пензы, где содержится он и другие обвиняемые по делу "Сети", проводятся формально. Когда Пчелинцева посещали сотрудники местной Общественной наблюдательной комиссии и уполномоченный по правам человека по Пензенской области, они заметили на его руках и лице повреждения. Его отвели на осмотр, чтобы зафиксировать их. А 14 июня антифашисту принесли выписку, где было указано, что его осмотрели и никаких повреждений не обнаружили.

Кроме того, по словам Пчелинцева, в СИЗО с шести утра до десяти вечера из динамиков громко играет "Радио 101.8".

15 июня Ленинский районный суд Пензы продлил срок содержания под стражей Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурского, Андрея Чернова и Василия Куксова. 14 июня срок ареста продлили Арману Сагынбаеву.

ФСБ считает, что фигуранты дела планировали устроить взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране", отмечается в публикации Медиазоны.