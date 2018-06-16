Максим Шевченко выдвинут кандидатом в губернаторы от КПРФ

Журналист Максим Шевченко выдвинут кандидатом от КПРФ в губернаторы Владимирской области. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на самого журналиста, тот возглавит партийный список КПРФ на выборах в областное законодательное собрание. Такое решение приняла состоявшаяся в субботу конференция КПРФ.

По словам Максима Шевченко, он познакомился с руководством владимирского обкома КПРФ зимой, когда был доверенным лицом кандидата в президенты России Павла Грудинина. Журналист говорит, что Владимирская область находится в тяжёлом и депрессивном состоянии.

Ранее первый секретарь обкома КПРФ Антон Сидорко сообщил газете, что в губенаторы Владимирской области, скорее всего, будет выдвинута депутат законодательного собрания Лариса Емельянова. Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Ожидается, что действующий губернатор Светлана Орлова будет участвовать в них от "Единой России".