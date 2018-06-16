Москва: наезд такси на прохожих назван "нарушением ПДД"

В центре Москвы на улице Ильинке таксист выехал на тротуар и, наехав на дорожный знак, врезался в пешеходов. Пострадали восемь человек. Среди них – иностранцы. В Твиттере посольства Мексики в Москве говорится, что среди пострадавших двое мексиканских граждан. Они получили "незначительные" травмы и находятся в "стабильном состоянии".

Московская городская полиция заявила, что водитель такси, по всей видимости, потерял контроль над автомобилем, который выехал на тротуар в непосредственной близости от Красной площади. Эта площадь – главное место притяжения иностранных туристов, приехавших в Россию, чтобы увидеть чемпионат мира по футболу.

В инциденте никто не погиб, но семеро потребовали медицинской помощи. В первых сообщениях о событии говорилось о восьми пострадавших. По сообщению ТАСС, кроме двух мексиканцев, пострадали двое граждан России и один украинский гражданин.

О происшествии сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем твиттере.

Все пострадавшие госпитализированы в медучреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи.

Водитель такси задержан полицией, сообщает ГУ МВД по Москве.

За рулем автомобиля был гражданин Кыргызстана. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, у него есть разрешение на таксомоторную деятельность до 2022 года, но аккредитации на Чемпионат мира по футболу нет.

По словам таксиста, он совершил наезд случайно.

Корреспондент CNN в Москве в своём репортаже с места события - вскоре после наезда – отметил, что когда весь мир "смотрит на Россию в связи с чемпионатом мира по футболу", московские власти назвали произошедшее "нарушением правил дорожного движения".

На видеокадрах, опубликованных в Фейсбуке издания Mash, виден жёлтый автомобиль такси, который неожиданно резко сворачивает на тротуар и врезается в группу пешеходов. Несколько свидетелей пытаются его задержать, но видно, что нарушитель убегает из поля зрения камер наблюдения.