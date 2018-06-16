Астронавт-рекордсмен, 58-летняя Пегги Уитсон, ушла на пенсию

На пенсию ушла 58-летняя американка Пегги Уитсон, которая провела в космосе больше времени, чем любой другой астронавт США. Уитсон проработала в трёх космических экспедициях, общее время её пребывания на орбите составило 665 дней.

Уитсон была первой женщиной, которая руководила Международной космической станцией – она занимала эту должность дважды. Она также стала самой старшей по возрасту женщиной, когда-либо летавшей в космос. С 2009 по 2012 год Уитсон возглавляла отряд астронавтов, также став первой женщиной, занимавшей эту должность, сообщает "Голос Америки".

Уитсон по образованию биохимик. Она выросла в штате Айова. На работу в НАСА поступила в 1986 году в качестве исследователя и стала астронавтом только через 10 лет. В сентябре прошлого года Уитсон совершила свой последний космический полет, который продлился около десяти месяцев. Во время этой миссии Уитсон и другие члены экипажа провели сотни научных экспериментов.

Дольше Пегги Уитсон в космосе находились только российские космонавты. Мировой рекорд принадлежит Геннадию Падалке, который провел в космосе 879 дней.