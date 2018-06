В Пензе был задержан координатор правозащиты движения "Открытая Россия" Алексей Прянишников. Об этом сообщил в Твиттере член федерального совета движения Дмитрий Семенов. Он отметил, что на воскресенье у активистов запланирован правозащитный семинар и открытие нового офиса.

Прянишникова доставили в отдел полиции, где потребовали объяснений по поводу планируемого открытия отделения "Открытой России" в Пензе. Стражи порядка зачитали ему предостережение о недопустимости участия в деятельности организации, признанной нежелательной на территории России.

Полицейские привели понятых, у которых не оказалось паспортов, и в их присутствии составили протокол о доставлении Прянишникова в отдел полиции. Затем задержанного отпустили. Об этом сообщается на сайте ОВД-Инфо.

Генеральная прокуратура России 26 апреля 2017 года признала нежелательными ряд организаций, связанных с Михаилом Ходорковским. В список вошли зарегистрированные в Великобритании "Открытая Россия" (OR Otkrytaya Rossia) и Общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement, Open Russia), "Институт современной России" (Institute of Modern Russia, Inc), оформленный в США.

Российское движение "Открытая Россия" запрещено не было. Тем не менее в декабре 2017 года Роскомнадзор внес сайт медиа-проекта "Открытая Россия" в реестр запрещенных. Доступ закрыли к сайтам "Открытые выборы", "Открытый университет" и khodorkovsky.ru.