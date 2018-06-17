В Киеве собираются ЛГБТ-активисты для проведения гей-парада

Активисты ЛГБТ-движения собираются в центре Киеве, чтобы провести гей-парад. Мероприятие сопровождается усиленным полицейским присутствием. Организаторы ожидают, что около 5 000 человек примут участие в "Марше равенства", который должен начаться около парка Тараса Шевченко и продлиться около часа.

В центре Киева закрыто движение автомобилей. Около 5000 полицейских и солдат Национальной гвардии развернуты для защиты демонстрантов.

Организаторы, получившие угрозы от крайне правых групп накануне марша, рекомендовали участникам не размещать плакаты, баннеры или символы сообщества ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов) до тех пор пока они не пришли на место проведения марша. "Мы хотим чувствовать себя свободными в нашей стране", - сказал Тимур Левчук, один из организаторов серии мероприятий, посвященных правам ЛГБТ-сообщества, которые продлятся в Киеве девять дней. По его словам, Киев - это город, где не должно быть места дискриминации, насилию или отчуждению. В июне прошлого года, по данным полиции, гей-парад в Киеве собрал две с половиной тысячи человек.