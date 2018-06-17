Афганистан: талибы отказались продлить прекращение огня

Представители афганских талибов отказались продлить прекращение огня, как это предлагало правительство Афганистана. Об этом сообщило Франс Пресс со ссылкой на представителя талибов Забихуллу Моджахеда.

Моджахед заявил, что режим прекращения огня заканчивается вечером в воскресенье, и операции будут возобновлены. "У нас нет желания продлить режим прекращения огня", - заявил представитель талибов.

7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с талибами по случаю окончания Рамадана и праздника Ид аль-фитр. Талибы согласились на трехдневное перемирие, которое началось в пятницу. В субботу Гани заявил, что режим прекращения огня будет продлен.

В воскресенье в результате теракта возле офиса губернатора в восточной афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 10 человек. Ататаллах Ходжани, представитель губернатора провинции, сказал Радио Свобода, что нападение произошло в столице провинции Джалалабаде. В другом афганском городе - Нангархаре 16 июня погибли 36 человек. Об этом сообщил директор регионального отдела здравоохранения.