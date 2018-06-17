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В Нью-Джерси при инциденте со стрельбой пострадали 20 человек

На месте одного из предыдущих инцидентов со стрельбой в городе Паркланд, Флорида (архив, 14 февраля 2018)

В американском городе Трентон (штат Нью-Джерси) сегодня утром в результате инцидента со стрельбой 20 человек были ранены. Один из двоих нападавших, 33-летний мужчина, убит, его сообщник ранен и задержан.

По заявлению местного прокурора, четверо пострадавших, среди которых 13-летний мальчик, находятся в критическом состоянии. Как сообщило агентство AP, двое подозреваемых открыли стрельбу около трёх часов утра на площадке проведения фестиваля искусств Art All Night.

Ведётся расследование, полиция считает, что у нападавших могли быть сообщники и опрашивают свидетелей.

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