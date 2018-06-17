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В Пензе полиция попыталась помешать активистам "Открытой России"

В Пензе неизвестные залили горячим клеем замок в офисе "Открытой России", который должен был открыться 17 июня. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель председателя движения Дмитрий Семенов. По его словам, юриста правозащиты "Открытой России" Анастасию Буракову ждала полиция, чтобы ее "принять". "Однако ввиду своей некомпетентности полиция не узнала Настю и Настя благополучно добралась из аэропорта в отель", – написал Семенов.

Он уточнил, что с замком удалось "справиться". Семенов также сообщил, что на семинар в офисе пришли сотрудники уголовного розыска в гражданской одежде и ведут запись. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо".

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