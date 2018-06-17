Исполнилось 65 лет Берлинскому восстанию, подавленному Москвой

В воскресенье 17 июня в ФРГ вспоминают жертв восстания, которое произошло 65 лет назад в Восточной Германии ("Германской демократической республике", ГДР. В памятных церемониях в Берлине участвовали бургомистр и уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ.

Восстание было подавлено размещёнными в ГДР советскими войсками.

Акции сопротивления властям начались с выступления рабочих заводов и фабрик против увеличения производственных норм. Затем состоялись демонстрации за проведение свободных выборов. Немецкие источники говорят об участии в этих шествиях "нескольких сот тысяч" жителей нескольких городов в восточных землях.

Точное число жертв подавления восстания в ГДР неизвестно. В публикации "Немецкой волны" говорится о более 50 погибших и сотнях раненых. Арестам подверглись не менее 15 тысяч немцев.