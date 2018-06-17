Трамп не планирует помилований участников "российского дела"

Адвокат Руди Джулиани, представляющий ныне интересы президента США Дональда Трампа, заявил, что в настоящее время глава государства не планирует прибегать к помилованиям в связи с "российским" расследованием, но может использовать это право по завершении работы спецпрокурора.

Выступая в программе "Положение в стране" на канале CNN, Джулиани заявил, что в настоящий момент в помиловании нет необходимости, и такой шаг может затуманить "очень четкую картину крайне несправедливого расследования, которое не вызвано никакой преступной деятельностью".

Адвокат Трампа подчеркнул, что президент сохраняет за собой право на помилование и может воспользоваться им после завершения отчета спецпрокурора Роберта Мюллера, если сочтет, что к людям относились "несправедливо".

В публикации "Голоса Америки" отмечается, что за последние недели Трамп помиловал нескольких известных консервативных деятелей. Однако, по словам Джулиани, никто из тех, кого затронуло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, не должен полагаться на такой исход.

Комментарии Джулиани появились после того, как бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был взят под стражу. Федеральный судья отменил его домашний арест в связи с подозрениями в том, что Манафорт пытался повлиять на свидетелей в расследовании, связанном с Россией.