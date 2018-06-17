Художник Денис Лопатин решил просить убежища во Франции

Камчатский художник-карикатурист Денис Лопатин намерен просить французские власти о предоставлении ему политического убежища. Об этом он сообщил корреспонденту сайта "Сибирь.Реалии".

В Европу Денис Лопатин уехал еще в феврале, опасаясь уголовного преследования за рисунок, в котором депутат Наталья Поклонская узнала свое изображение. Она заявила, что данная работа оскорбляет и ее лично, и чувства верующих. Поклонская обратилась месяц назад в Следственный комитет с заявлением, но следователи отказались возбуждать уголовное дело. Но в 20-х числах мая она направила руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину депутатский запрос по поводу отказа камчатского управления ведомства заводить уголовное дело на карикатуриста. А несколько дней назад в одной из групп монархистов в соцсети "ВКонтакте" появилось обращение с призывом направлять заявления на имя генпрокурора России и требовать возбуждения уголовного дела в отношении Лопатина.

По признанию художника, он регулярно получает угрозы физической расправы. Все это заставило его готовиться к подаче прошения о политическом убежище.